Antik kentin maskotu 'Dost', ölü bulundu

Phaselis Antik Kenti'nde tatilcilerin maskotu olan hayvanlardan, Dogo Argentino cinsi 'Dost' , bugün öğle saatlerinde çöp bidonunda ölü bulundu. Dost'un 1 aydır gönüllü olarak bakımını yapan Phaselis Antik Kenti çalışanlarından Esra Oğuz, köpeği bugün göremediğini belirterek, şunları anlattı:

“Bir vatandaş çöpte ölü köpek olduğunu söyledi. Baktığımızda Dost olduğunu gördük. O buradaki herkesin dostuydu. Kim neden öldürür ki? Dün buradaki görevliler, köpeğin rahatsızlık verdiğini söyleyerek, bir yerleri aramış. Daha sonra ellerinde uyuşturucu tabancaları olduğu görülen 2 kişi gelip, köpeği ararken görenler olmuş. Ancak bulup bulmadıklarını kimse bilmiyor. Kemer'deki hayvan barınağını aradım. Köpeğin ellerinden kaçtığını ancak uyuşturucu tabanca kullanma yetkileri olmadığını söylediler. Dost'u ölüm nedenini belirlemek için gelip, aldılar. Dost zararsız, sevimli bir köpekti."