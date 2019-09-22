Devrek'te çevre kirliliği

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, Çayaltı 1 ve 2 hidroelektrik santrallarının (HES) yapımıyla birlikte çevre kirliği de baş gösterdi. Çayaltı 1 Regülatörü ve HES yapımında dere üzerine sanayi tipi varillerden bir set oluşturulduğunu vurgulayan eski Çolakpehlivan köyü muhtarı Mustafa Cin, “Zamanla biriken çöple suyun rengi değişerek çöp atıklarının köprü altında birikmesi sonucu çevre kirliliği oluştu. Çevrede yaşayanları bu çevre kirliliğinin neden olabileceği hastalıklardan korkuyor. Gerekli önlemler alınmazsa, Kurudere mevkii hızla atıkların atıldığı çöp toplama merkezine dönüşebilir” dedi.

Mustafa Cin, Devrek Çayı ile Kozludere’nin birleştiği mevkide barajın kurulmuş olması deredeki suyu kirlettiğini ve plastik atıklardan dolayı çöp yığını oluştuğunu belirterek “Bu baraj çevre kirliliğini, balık ölümlerini de beraberinde getirdi. Buna bir de çevredeki tavuk çiftliklerinin kokusu karıştı” diye sitem etti.