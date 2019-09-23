Bir pet şişe 400 yılda yok oluyor

21 Eylül Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü’nde Aras Kargo ile TURMEPA işbirliğinde İzmir Çeşme’de Deliklikoy’da kıyı temizliği yapıldı. Koyda 11 kilogram kâğıt, 104.5 kilogram plastik, 50 kilogram metal, 64.5 kilogram cam atık ve 5 bin 200 sigara izmariti olmak üzere toplam 230 kilogram atık toplandı. Aras Kargo’nun gönüllü çalışanları ve ailelerinin oluşturduğu Doğa Dostu Araslar Platformu ile TURMEPA işbirliğinde 2016’dan bu yana toplamda 4 tona yakın atık toplandı.

Atık toplama etkinliğine katılan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, tekrar doğaya karışabilen poşet kullanımına başladıklarını, çevre dostu ürünler ve doğaya saygılı iş süreçleri konusunda adımlar attıklarını dile getirdi.

TURMEPA’nın paylaştığı bilgilere göre, bazı atıkların yok olma süreleri şöyle: Strafor 5 bin yıl - 2 milyon yıl, cam şişe 4 bin yıl, plastik bin yıl, poliüretan (sentetik fiberler, yapıştırıcılar, halıların alt kısmı ve sert plastik contalar) bin yıl, su boruları bin yıl, pet şişe 400 yıl, deterjan 400 yıl, pil 300 yıl, alüminyum 100 yıl, sigara izmariti 1-2 yıl, bez parçası 6 ay, pamuklu kumaş 1-5 ay, kâğıt havlu 1 ay.