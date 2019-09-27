TMMOB: Yalnızca depreme karşı değil ikincil felaketlere karşı da önlem gerekiyor

Beyoğlu’ndaki Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen toplantıda TMMOB adına açıklamayı İstanbul İl Kordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik yaptı. Akçelik, İstanbul’da acilen uygun ve güvenli deprem toplanma alanları belirlenmesi ve halkın bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak “Aynı şekilde, alt ve üst geçitlerin, köprülerin ve diğer ulaşım yapılarının deprem tepkiselliği araştırılmalıdır. İmar affı gibi dayanıksız yapıları denetlemeyen uygulamalar acilen gözden geçirilmeli” dedi.

TRAFİK CİDDİ SORUN

Olası bir deprem anında yararlanılması gereken acil durum yollarının İstanbul’un trafik sorununun deprem sonrası müdahale olanaklarının önündeki ciddi engel teşkil ettiğine işaret eden Akçelik “Mevcut durumda bile, küçük bir trafik sorununun neredeyse bütün kent trafiğini zincirleme etkilediği düşünülürse, deprem sonrası nasıl bir vehametle karşı karşıya kalacağımız daha net anlaşılacaktır” dedi.

Akçelik, 1999 depreminden sonra belirlenen bazı deprem toplanma alanlarına AVM, rezidans inşa edildiği kaydederek, özetle şunları dile getirdi:

“İmar affı ile İstanbul’da depreme karşı dayanıksız, hiçbir mühendislik hizmeti almadan inşa edilen riskli yapılar devlet eliyle meşrulaştırılmıştır. Ayrıca İstanbul’da afet anında iletişimde meydana gelen yoğunlukları önlemek için planlar yapılmalı ve elektromanyetik dalgaların frekans aralıkları genişletilmelidir. İstanbul’da kimyasal maddelerin envanteri çıkarılarak olası bir depremde bu kimyasalların ve bunlardan kaynaklanabilecek sorunların nasıl bertaraf edileceği mutlaka belirlenmelidir.” Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahan ise deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek “5,8 büyüklüğündeki depremde 170 noktada yapı hasarı ihbarı alıyorsak, 22 yurttaşımız yaralanıyorsa, ‘panik yapmayın’ demek yetmez”

DEPREMİN OLMAMASI GİBİ BİR İHTİMAL YOK

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel Örgün ise dünkü depremin bir vesile olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Depremin olmaması gibi bir ihtimal yok. Şehirdeki farklı zemin tipleri, jeologlar ile birlikte incelenmeli ve raporlanmalı. Zemin etüdü kavramı vardı önceden. Fakat meslek odalarının alan dışına itilmeye çalışılmasıyla kavram da önemsizleşti. İstanbul’daki bir depremde barajlar zarar görürse, şehir nereden su bulacak? Yetkililer ile bunları tartışmamız ve kamuoyunu bilgilendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da, İstanbul’un yapı stoğu güven vermediğini söyleyerek “Pek çok konutun olası büyük bir depreme dayanması mümkün değil. Kentsel dönüşümün rantsal boyutu, İstanbul’u bu hale getirmiştir. Konut politikası rantsal değil, kamu yararına olmalı” dedi.