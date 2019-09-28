İstanbul’da Hasankeyf buluşması

Temmuz ayı ortasında su tutulmaya başlanan ve 50 yıl ömrü olacağı öngörülen Ilısu Barajı'nın suları altında bırakılmak istenilen Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin kurtarılması için Hasankeyf Koordinasyonu’nun çağrısıyla düzenlenen etkinlik Kadıköy Yoğurtçu Park’ında dün saat 17.00'da başladı. Yüzlerce yurttaşın katıldiğı etkinlikte parkın çeşitli noktalarında, "Hasankeyf'ten Kaz Dağları'na buradayız,' 'Hasankeyf yaşasın Dicle özgür aksın', 'Kaz Dağları, Salda Gölü, Hasankeyf el ele" pankartların asıldığı etkinlikte Kuzey Ormanları Savunması, Ekoloji Birliği, Kaz Dağları İstanbul Dayanışması ve Şişli Demokrasi Meclisi ile birlikte bir çok ekoloji örgütü kültürel varlıkların yok edilmesine karşı stand açtı. Hasankeyf ve Dicle Vadisi ile ilgili çeşitli fotoğrafların ağaçlara asıldıgı etkinlikte, belgesel ve tiyatro gösterimi yapıldı.

"BÖYLE BİR DUYARLILIĞIN OLMASI ÇOK DEĞERLİ''

Etkinlikte konuşan Batman Belediye Eş Başkanı Mehmet Demir, Hasankeyf'in sadece Batman'lılara ait olmadığı vurgulayarak, "Hasankeyf kimlikler üstü bir değere sahip. 12 bin yıl diyoruz. Buna tüm insanlık sahip çıkması lazım. Ama İstanbul'dan böyle bir duyarlılığın olması çok değerli. Geç değil. İnanalım. Hep birlikte bu değerimizi yarına taşıyabiliriz" dedi.

"HEP BİRLİKTE YARINA DA TAŞIYABİLİRİZ''

Koordinasyon'da, "1988’de başlayan, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile milyonlarca canlının yuvası olan Dicle Vadisi’nin mücadelesi bu değerleri bugüne taşıdı. Hep birlikte yarına da taşıyabiliriz. Tarihin ve doğanın çığlığına ses olmalıyız" açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Ayfer Düzdaş, Cem Erdost İleri ve Metin Kahraman'ın da aralarında bulunduğu bir çok konuk sanatçının sahne aldığı buluşma geç saatlere kadar sürdü.