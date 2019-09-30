Kozludere temizlendi

Kozludere Deresi’nde yaşanan çevre kirliliğiyle ilgili haberlerin ulusal ve yerel gazetelerde yer almasının ardından Kaymakam Altay, sorunun bir an önce çözülmesi için kaymakamlığa bağlı 4 kurum yetkilisini görevlendirdi. Altay’ın talimatı üzerine bölgeye giderek kirli alanlarda inceleme yapan yetkili birim amirleri, görgü tanıkları ve bilirkişilerin ifadeleri doğrultusunda rapor hazırladı. Yetkililer, derenin üzerinde oluşan yeşil tabakanın yosun değil yonca olduğuna ve bunun da çevre bostanlardan atıldığına, derenin suyunda herhangi bir bozulma olmadığına ve canlının yaşadığına gözlemler yaparak karar verdi. Yetkili birim amirleri daha sonra da HES’in yetkilileriyle görüştü.

Kozludere Deresi ile Devrek Çayı’nın birleşiminde yer alan dubaların da kaldırılmasını isteyen birim amirleri, HES yetkililerini de derenin temizliğini 3 ayda bir değil ayda bir yapmaları konusunda uyardı. Kaymakamlık da HES yetkililerine bir yazı yazarak çevreye daha duyarlı olunması ve deredeki canlıların yaşamlarının gözetilmesi konusunda daha dikkatli olmasını istedi. HES yetkilileri, dere içindeki dubaları kaldırarak dereyi temizledi. Yetkili birim amirleri, ayrıca çevreye yayılan pis kokuların kaynağının da tavuk çiftliklerinin olmadığına, bu alandaki üreticilerin bu çiftliklerden aldıkları gübreleri toprağın yüzüne sermeleriyle meydana geldiğine karar verdi.