Rant göründü

Mahkeme Beşiktaş Etiler’deki kupon arazinin ranta açılmasına “dur” dedi. Büyük bölümü, Edap İnşaat Limited şirketine ait arazi, konut ve yeşil alan fonksiyonundayken ticaret binaları yapılabilir hale dönüştürülmüş, yeşil alan kaldırılmıştı. Dönemin CHP’li Meclis üyesi Serdar Bayraktar, “Mahkeme rant kardeşliğine dur dedi. Uzun süre mücadele ettik ve araziyi kurtardık” dedi.

‘Mücadele ettik, araziyi kurtardık’

İstanbul 4. İdare Mahkemesi ve İstanbul 10. İdare Mahkemesi kararlarında; söz konusu plan değişikliği ile yeşil alan fonksiyonunun kaldırıldığını belirterek “Nüfus ve inşaat alanının daha da artacağı, ulaşımda yoğunluk sorunuyla karşı karşıya kalınacağı, nüfus yoğunluğunun artmasının donatı dengesini bozacağı görülmüştür” denildi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi 29 Mayıs’ta, İstanbul 4. İdare Mahkemesi 19 Temmuz’da bilirkişi raporuna atıfta bulunarak alt ölçekli imar planını oy birliğiyle iptal etti. Kararı değerlendiren Serdar Bayraktar ‘Mahkeme rant kardeşliğine dur dedi. Uzun süre mücadele ettik ve araziyi kurtardık’ dedi

Ak Merkez Alışveriş Merkezi’ne komşu milyonluk arazinin mülkiyetinin önemli bir kısmına Edap İnşaat Anonim şirketi sahip. Metal Yapı Yönetim Kurulu üyesi Ömer Saçaklıoğlu’nun eski yönetim kurulu üyesi ve eski hissedarı olduğu Edap İnşaat’ın 1 Haziran 2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre de yüzde 70 hissesini, dönemin AKP’li Beşiktaş Belediye Meclis üyesi İsmail Akyıldız elinde bulunduruyor. Bu arazi imar planlarında 5 kat izinli konut ve yeşil alan olarak görülüyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından 2017 yılının temmuz ayında CHP’li Meclis üyelerinin itirazlarına karşın oyçokluğuyla kabul edilen küçük ölçekli imar planıyla arazideki 5 kat yükseklik sınırı kaldırıldı ve 2 bodrum kat da emsal dışı bırakıldı. Arazinin fonksiyonu da konut ve yeşil alandan “ticaret” fonksiyonuna alındı. Yeşil alan kaldırıldı, araziye iş merkezleri, ofis, alışveriş merkezi, konaklama tesisi, rezidans yapılabilir hale getirildi. Beşiktaş Belediyesi de söz konusu imar planını 2015 yılında onaylamıştı.

'HALKA BİR YARARI YOK'

Dönemin CHP’li Meclis üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam imar planının iptali istemiyle dava açtı. İstanbul 4. ve 10. İdare Mahkemeleri’nde görülen dava dosyalarına bilirkişi raporu girdi. Raporda alanın konut, yeşil alan, yol fonksiyonlarının değiştirildiği anlatılarak arazinin ticaret alanına dönüştüğü ve yeşil alanın da iptal edildiğine dikkat çekildi.