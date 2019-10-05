Boğaz manzaralı lüks müştemilat!





AKP’ye yakın işadamı Mehmet Cengiz’in aldığı korunun bir bölümünü SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çelik ve damadına sattığı ortaya çıktı. Koruda Hüseyin Avni Paşa Köşkü dışında 3 yapı için daha onay alındı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş adamı Mehmet Cengiz’in aldığı Üsküdar’daki Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün de bulunduğu tarihi Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda dikkat çeken inşaatlar yapılıyor.

Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu’nun bitişiğindeki Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda, işadamı Mehmet Cengiz aldıktan sonra imar yasağı kaldırılmıştı. Cengiz, koruda yer alan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün restore edileceğini açıklamıştı. Ancak köşk, Haziran 2014’te şüpheli bir yangınla kül oldu. Köşk yeniden yapılmaya başlandı ve çalışmalarda sona gelindi.

MÜŞTEMİLAT DAMADA

Bugünlerde ise koruda yeni bir skandal yaşanıyor. Kayıtlarda korunun bir kısmı SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve damadı Fatih Kıvanç’ın üzerine geçmiş görünüyor. Asıl skandal da burada başlıyor. Koruda şu an Hüseyin Avni Paşa Köşkü dışında 3 yapı için daha onay alınmış durumda. Hüseyin Avni Paşa Köşkü bitmek üzere. Ancak köşkün yakınındaki arazide bir dönem Halide Edip Adıvar’ın da yaşadığı ve sonradan yıkılan bir köşk de yeniden yapılıyor. Bu yapının, Avni Çelik’in üzerine olduğu belirtiliyor. Tapu kaydında 31 bin 168 metrekare görünen bu alanda iki köşk yer alıyor.

Koruda iki köşkün yanı sıra üçüncü bir yapının inşaatı da hızla devam ediyor. Bu üçüncü yapının Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşkün müştemilatı olduğu iddia ediliyor. Bu müştemilat da Çelik’in damadı Fatih Kıvanç üzerine görünüyor.

Sultantepe Mahallesi muhtarı Gönül Uzun ve bölgede yaşayan mimar Aysel Can Ekşi’nin de aralarında bulunduğu bir grup koruda incelemelerde bulundu. Grubun tespitlerine göre müştemilat dışında bir binaya daha onay alındı. Koru, Hüseyin Avni Paşa köşkü, Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşk ve onun müştemilatı adı altında yapılan binanın dışında dördüncü bir bina daha yapılacak.

"DERHAL DURDURUN"

Mahalle sakinleri incelemelerinin ardından İstanbul 6 No’lu Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazdı. Söz konusu alanda en fazla iki binanın kayıtlı olduğu belirtilen dilekçede, diğer binaların hukuksuz olduğu vurgulandı. Ayrıca, kurula birtakım eski fotoğraflar sunuldu. Dilekçede, sunulan fotoğraflar örnek gösterilerek “Hiçbir zaman mevcut olmayan binalar, sanki eski tarihlerde varmış gibi inşa ediliyor, hukusuz inşaat yapılıyor. Buna göre anılan alanda, bir adet üç katlı bina ve bir adet tek katlı müştemilat olması gerekirken cephesi 37 metre olan bir adet bina inşaatına daha başlanmıştır” denildi.

Dilekçede, daha önce bölgede hiç olmayan ancak onaylı projede görünen dördüncü bir binanın tespit edildiğine dikkat çekilerek bu binanın da yapıma hazır olduğu belirtildi. Bölge sakinleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne de başvurarak “hukuka aykırı inşaatın derhal durdurulmasını” istedi.

"İNŞAAT YETKİSİZ"



Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil, “Bu koruyu 0 liraya alan Cengiz, yıllar önce bir kısmını SİNPAŞ’ın sahibi Avni Çelik’e satmış. Çelik ve damadı da buraya üç bina yapmak için onay almış. Ancak tapuda iki bina görünüyor. Biri Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşk diğeri de tek katlı bir müştemilat ama bunun yerine ev gibi üç katlı bir bina yapılıyor. Daha yapımına başlanmayan ama projede görünen bir bina da adeta yaratılmış. Bu binaların yapımında proje müellifinin yetki problemi de mevcut olup yetkisiz inşaat yapılmakta. Yaptığımız incelemede usulsüzlük ve arazi talanına dair işaretler bulduk. ‘Halide Edip Adıvar’ın yaşadığı binanın yeniden ihyasını yapıyoruz’ diyerek aslında olmayan binalar inşa edildiğini düşünüyoruz. İnşaatlar bir an önce durdurulmalı. Gerekli yerlere başvurduk, bekliyoruz. Durmazsa dava açacağız. Yetkililere soruyoruz: Tarihi koruda ne oluyor? Tüm belgeler bilgiler ortaya çıksın, kimse yangınadan mal kaçırmasın” diye konuştu.