‘Son yeşil alan’ yurt olacak

İstanbul bir yeşil alanını daha kaybediyor. Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerindeki halı saha yurda dönüşecek. Teklifin yarın Beyoğlu Belediyesi Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Arazinin bir yanında İstanbul Ticaret Üniversitesi diğer yanında ise Haliç Üniversitesi yer alıyor. Arazi yakınında ise İstanbul Beyoğlu İlim Yayma Cemiyeti Yusuf Türe Ortaöğretim erkek öğrenci yurdu var. CHP’li Meclis üyeleri teklife tepkili. Sütlüce’de İmrahor Caddesi üzerindeki araziye ilişkin ilk teklif 4 Ocak 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne geldi. Üst ölçekli planda değişiklik teklifinde yeşil alan görünen arazinin eğitim alanına alınması istendi. Teklife bir de “Eğitim alanı içerisinde yurt yapılabilir” notu eklendi. Teklifte Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yurt alanı ihtiyacı olduğu belirtilerek değişikliğin bu yüzden istendiği anlatıldı. Teklife Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü “yeşil alan miktarını azalttığı” gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdi. Teklifte söz konusu arazinin mülkiyet durumu nedeniyle “özel eğitim tesislerinin” de yapılabileceği belirtilerek küçük ölçekli plan aşamasında eğitim türlerinin detaylandırılacağı ve bu kullanımlar arasında “Özel Eğitim Alanı”nda yer alabileceğine dikkat çekildi. Teklifte plan notlarına “Kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez” şeklinde plan notunun eklenmesi istendi. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Arazi bir şirketin mülkiyetinde görülüyor.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik arazi üzerinde şu an yol ve spor sahası bulunuyor. Arazinin bir yanında Haliç Üniversitesi diğer yanında da İstanbul Ticaret Üniversitesi var. Arazinin arka tarafında ise Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi yer alıyor. Arazinin yakınında bir de İstanbul Beyoğlu İlim Yayma Cemiyeti Yusuf Türe Ortaöğretim erkek öğrenci yurdu var.

‘DEPREMDE TOPLANILACAK ALAN YOK'

Şimdi bu teklifin küçük ölçekli imar planı hazırlandı. Yarın Beyoğlu Belediyesi Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifin kabul olması halinde araziye yurt yapılabilecek. Teklifle ilgili gazetemize konuşan İBB ve Beyoğlu Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Süleyman Solmaz, “Beyoğlu’nda yapılaşma yoğunluğu fazla, yeşil alan çok az. Depremde kullanılacak boş alan ihtiyacı var. Deprem toplanma alanları olarak sokaklar belirlenmiş. Bu durumdayken yeşil alanın yapılaşmaya açılmasını doğru bulmuyoruz. Meclise gelecek tekife karşıyız” diye konuştu.