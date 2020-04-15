Ceylan Ertem evde çalacak

15 Nisan 2020 Çarşamba, 13:49

Özgün yorumu ve sevilen şarkılarıyla son yılların popüler isimlerinden Ceylan Ertem, Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin 21 Nisan Salı günkü konuğu olacak. Red Bull’un Instagram hesabında gerçekleşecek canlı yayında sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirecek.

21 Nisan Salı akşamı saat 21.30’da başlayacak canlı yayın, Red Bull’un Instagram hesabından takip edilecek.

‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek, Eda Baba ve Gülinler’i konuk etti. Projeye ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.