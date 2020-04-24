Ceylan’a yapılan işkencenin şikâyeti sonuçsuz kalmış

24 Nisan 2020 Cuma, 11:16

Antep’te Müslüm Aslan tarafından darp edilerek öldürülen Ceylan’ın aylardır annesi ve kardeşleri ile birlikte devamlı işkence gördüğü, polise defalarca kez şikâyet edilmesine rağmen baba hakkında bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'İn haberine göre, Müslüm Aslan’ın sanılanın aksine evli olduğu kadını değil başka birini yaraladığı için tutuklandığını söyleyen Ceykan'ın dayısı Mehmet Mat, şu ifadeleri kullandı: “Defalarca şiddet uyguladı, karakolluk oldu, üstünde uyuşturucu yakalandığı halde hep serbest kaldı. Ben uyuşturucuyla yakalandığını kendi gözlerimle gördüm. Beni, sağ kolumdan bıçakladı, kolum sakat kaldı. Biz o kadar devletimize yalvardık. Müslüm’le ilgili şikâyette bulunduk. Polisler dedi ki, ‘Seni öldürdü mü?’ Beni öldürmesi mi, lazımdı. Benim ablam defalarca darp raporu aldı, karakola gitti. Ne ablama destek oldular ne de ablamın yanına geldiler. Darp raporunu alıp, ‘Gereğini yapacağız’ derlerdi ama Müslüm Aslan ifade verip elini kolunu sallayarak karakoldan çıkardı.”

"KOLUNDAN BACAĞINDAN ASIYORMUŞ"

Kardeşinin ve yeğenlerinin uzun süredir işkence gördüğünü söyleyen Mat, Müslüm Aslan hakkında çocukların anlattıklarını şu sözlerle aktardı: “Gece üçten sabah dokuza kadar ablam işkenceye maruz kalıyor, her yerinden kan geliyor. Ablam, ‘Çocukların yanında vurma, çocuklar korkuyor’ diyor ama dinlemiyor. Üç yaşında bir yeğenim var, konuşamıyor. Diğer oğlu Yusuf’un parmaklarındaki yaraları görünce ‘Senin parmaklarına ne oldu’ dedik, ‘Babam hepsine tahtayla vurdu’ dedi. ‘Her canı sıkıldığında bizi duvara asıyordu’ diyorlardı. Ceylan’a Yusuf’un gözü önünde işkence etmiş. Her gün çocuğu kolundan, bacağından asıyormuş.”