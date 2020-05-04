Cezaevinin mektup engeli İnfaz Hâkimliği’nden döndü

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Adana F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Fatih Özgür A. yaşanan hak ihlallerine ilişkin gazetemize bir mektup yazdı.

Ancak cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı, “Kurum asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör örgütü mensuplarının örgütsel haberleşmesine neden olduğu” gerekçeleriyle mektuba el koyarak, mektubun gazetemize gönderilmemesine karar verdi.

Mektubuna el konulması üzerine Fatih Özgür A., Adana 2. İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen hâkim, mektubun içeriğinde kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren ve örgütsel amaçlı haberleşmeyi sağlayan bir unsur olmadığını belirterek, hükümlünün yaptığı başvuruyu kabul etti.

Hâkim, Adana F Tipi Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın “mektubun gönderilmemesi” yönündeki kararının kaldırılmasına karar verdi.