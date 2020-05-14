CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: ‘Kısa çalışma işsizlikten düşürülmesin’

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

CHP’li Bulut’un TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifi ‘İşsizlik Sigortası Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Bulut, TÜİK’in resmi rakamlarına göre salgın öncesi yaklaşık 4.5 milyon olan işsiz sayısının 10 milyon dolayına çıktığına, bu rakamın daha da artacağına işaret etti.

Salgın sürecinde işsizliğin ve buna paralel olarak yoksulluğun arttığının altını çizen Bulut, “Bu durum göz önüne alındığında 6 ay kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaş, sadece 4 ay süreyle işsizlik ödeneğinden faydalanabilecektir. Kısa çalışma ödeneğinin, işsizlik ödeneğinden düşürülmesi ekonomik olarak zaten zor durumda olan, kirasını, faturalarını ödemekte, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çeken vatandaşın daha çok mağdur olmasına neden olacaktır” ifadelerini kullandı.