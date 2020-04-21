CHP amatör spora sahip çıktı: Kapattırmayız

21 Nisan 2020 Salı, 15:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili ve aynı zamanda CHP Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Süper Lig’de mücadele eden kulüplerinin amatör branşlara yatırımı kesme düşüncesinin, Türk sporunda telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını söyledi.

Özellikle 3 büyüklerin futbol dışındaki branşlara verdiği öneme dikkat çeken Kaya, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın “Amatör şubeleri belli bir süre kapatmamız gerekebilir” ifadesinin şanssız bir açıklama olduğunu söyledi.

Büyük kulüplerin bu yatırımı kesmesi halinde müessese takımlarının da yarışmacı ortamdan çekilme tehlikesine dikkat çeken Kaya, “Koronavirüs süreci tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisini de sarstı. Büyük paraların döndüğü futbol dünyası ise doğal olarak bu krizden etkileniyor. Ancak, futbolculara milyon Avrolar ödeyen kulüplerin, olimpiyat branşları dahil amatör spora olan yatırımı kesmesi kabul edilemez.” dedi.

“Unutulmasın ki, futbolun da öz kaynak düzeninin devamını, amatör şubelerden gelen sporcular oluşturmaktadır. Eğer kulüpler giderlerini azaltma adına fedakarlık yapacaksa, bu Batı ülkelerinde olduğu gibi profesyonel futboldan başlar. Birprofesyonel futbolcunun maaşının yarısı ile koca bir sezon idare eden amatör şubelerin kapatılması, sporumuzda derin tahribat yaratır.” diyen Kaya, “Profesyonel futbolun yaşadığı zorlukları da görmezden gelmiyoruz; TFF başta olmak üzere tüm ilgili kurumları göreve davet ediyoruz. Profesyonel futbolsorunlarını yine profesyonel yapılanmada çözebilir. Amatör branşları kapatmak yerine profesyonel futboldaki baş döndürücü rakamları yeni baştan gözden geçirerek çözümleyici formüller üretmek daha akılcı bir yaklaşım olur” ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Kaya, Bakanlığın 3 büyükler başta olmak üzere olimpik branşları bulunan tüm kulüplere maddi destek sağlaması gerektiğini;konunun kororanivüsle ekonomik mücadele kapsamına alınmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.