CHP Bursa İl Başkanı Karaca: Bursa’daki ölüm sayıları ve nedenleri incelenmeli

29 Nisan 2020 Çarşamba, 13:15

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ilk ölümün 17 Mart tarihinde duyurulduğunu anımsatarak, “Ardından 18 Mart 2020 günü yine 1 ölüm olarak bildirilmiştir. 19 Mart günü ilan edilen ölüm sayısı 2’dir. 17 ve 18 Mart tarihlerinde bildirilen ölümlerin İstanbul’da kayıtlara geçtiği bilinmektedir. 19 Mart’ta duyurulan ölüm sayısı 2’dir ve ölümlerin nerede meydana geldiği duyurulmamıştır” dedi.

“BURSA’DAKİ RAKAMLAR KAMUOYUNA RESMEN AÇIKLANMALI”

Bursa’da şimdiye kadar kaç kişinin koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybettiğine ilişkin resmi bir açıklamanın yapılmamış olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

“29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Valilik veya İl Sağlık Müdürlüğü’nden henüz resmi bir bilgilendirme yapılmış değil. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bir TV programında COVİD-19 vaka sayısını 2.700, bu nedenle yaşamını yitirenlerin sayısını 60 kişi olarak açıkladı ve bu bilgi 20 Nisan’da haber ajansları ve medyaya yansıdı. Oysa Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin e-devlet üzerinden görülebilen vefat sorgulama kayıtlarına göre Bursa’da 19 Mart – 19 Nisan tarihleri arasındaki bir ay içinde vefat edenlerin sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre 217 kişi artmış durumda.”

“BİR AY İÇİNDE VEFAT EDENLERİN SAYISI 217 KİŞİ ARTTI”

Karaca, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında aynı döneme ilişkin Bursa’da vefat edenlerin sayı, yaş ve cinsiyetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Vefat Bilgisi Sorgulama kayıtlarından incelendiğinde; toplam vefat sayısının 2018’de 1.414 kişi, 2019’da 1.405 kişi ve 2020’de 1.622 kişi olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak, rakamları şöyle detaylandırdı:

“2019’da 2018’e göre artış yokken, 2020’de 2019’a göre 217 vefat fazlasıyla yüzde 15,4 artış gözleniyor. 2019’da 60 yaş ve üzeri toplam vefat sayısı 1.041, 2020’de ise 1.301 kişidir ve artış oranı da yüzde 25’tir. 2020 yılında erkeklerde daha yüksek olmakla birlikte, 60 yaş ve üzerindeki vefatlarda artış oranı dikkat çekicidir. 60 yaş ve üzerinde; erkeklerde 2019’da 560, 2020’de yüzde 29.8 artışla 727 vefat, kadınlarda ise 2019’da 481, 2020’de ise yüzde 19.1 artışla 573 vefat kayıtlara geçmiştir. Kayıtlara https://www.turkiye.gov.tr/bursa-buyuksehir-belediyesi-vefat-sorgulama sayfasından ulaşılabilir.”

Türkiye’de COVID-19 nedeniyle ilk ölümün duyurulduğu günden sonraki Bursa’da kayıtlara geçen bütün ölümlerin, ölümün gerçekleştiği yer ve ölüm nedenlerine göre ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini vurgulayan Karaca, “Bu konuda Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi bir açıklama gerekmektedir. Bursa kamuoyu karşı karşıya kaldığımız tablo konusunda resmi bilgilerle aydınlatılmalıdır” dedi.