CHP eski İl Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi
CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan yaşamını yitirdi.
CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, şubat ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sosyal medya hesabından Aslan'ın yaşamını yitirdiğini duyuran, CHP İstanbul eski 1. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas şu paylaşımda bulundu:
"Bir süre önce ,beyin kanaması geçiren, geçmiş dönemde İstanbul il yönetiminde birlikte görev yaptığımız değerli abim ,Mehmet Aslan”ı ne yazık ki,kaybettik .Çok üzgünüm.. Mücadeleci kişiliğinle, hep hatırlanacaksın.. Başımız sağolsun .."
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