CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2020 Pazartesi, 13:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.

- Bu salgın bize dayanışmamız gerektiğini gösterdi.

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