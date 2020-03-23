CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
- Bu salgın bize dayanışmamız gerektiğini gösterdi.
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