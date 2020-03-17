CHP Genel Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri
Cumhuriyet Halk Partisi, koronavirüs genelgesi kapsamında genel merkez binasında bir dizi önlem aldı.
Tüm parti örgütlerine koronavirüs genelgesi gönderen Cumhuriyet Halk Partisi, Söğütözü'ndeki genel merkez binasında da bir dizi önlemler alındı.
Bugünden itibaren parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağı belirtilirken, üyelere de bilgilendirme amacıyla kısa mesaj gönderildi. Mesajda, "Değerli üyemiz, ülkemizi de içine alan koronavirüs tehdidi geçene kadar 'hepimizin sağlığı için' CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz." denildi.
Bu arada parti binasında çeşitli yerlere çalışanlar için "14 Kural"ın hatırlatıldığı bilgilendirme levhaları asıldı.
Çay ocaklarında tek kullanımlık karton bardakların zorunlu hale getirildiği CHP'de, farklı noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.
CHP Genel Merkezi hafta sonu koronavirüse karşı dezenfekte edilmişti.
Öte yandan partide görevli personel için zaruri olanlar dışında "evden çalışma" sisteminin değerlendirildiği öğrenildi.
CHP'de bazı milletvekillerinin koronavirüs nedeniyle ekiplerini evden çalışmaya yönlendirdiği belirtildi.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Twitter hesabından "EvindeKalTürkiye" başlığıyla, "Virüsün nereden geleceğini bilemezsiniz. Alacağımız her önlem ve evde geçireceğiniz her dakika belki de yüzlerce insanın hayatını etkileyecek. Salgının tehlikesini önemsiyoruz. Aldığım karar ile ekibim çok acil bir durum olmadıkça evden çalışacak." mesajını paylaştı.
Virüsün nereden geleceğini bilemezsiniz. Alacağımız her önlem ve evde geçireceğiniz her dakika belki de yüzlerce insanın hayatını etkileyecek. Salgının tehlikesini önemsiyoruz. Aldığım karar ile ekibim çok acil bir durum olmadıkça evden çalışacak. #EvindeKalTürkiye— Ahmet AKIN ???? (@ahmetakin) March 17, 2020
Video Haberler
- İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler
- Karantinadaki hacılar ile polis arasında arbede çıktı!
- Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!
- Dikkat! Uzmanından koronavirüs uyarısı
- Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!
- El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?
- Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında bayıldı
- Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını duyurdu
- Kaza anı kamerada: Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı!
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş