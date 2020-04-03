CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez yaşamını yitirdi
25 Mart’ta koronavirüse yakalandığını ve tedavi altına alındığını açıklayan eski SHP Milletvekili, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez yaşamını yitirdi.
SHP eski milletvekili ve CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sönmez, 25 Mart 2020 tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğunu açıklamıştı.
72 yaşındaki Sönmez'in bugün saat 16:00 sularında hayatını kaybettiği duyuruldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter'dan başsağlığı dileğinde bulunarak, "CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcımız ve SHP 18. Dönem Milletvekili Kenan Sönmez Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Merhuma Allah’tan rahmet diliyorum.Aileye,sevenlerine ve dostlarına sabır diliyorum" dedi.
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