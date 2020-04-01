CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İnsanları evde açlığa mahkûm ediyorsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yapılan partisinin MYK toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Salgınla mücadelenin üç ana başlıkta ele alınması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu başlıkları sağlık, işsizlik ve ihtiyaç sahipliği olarak sıraladığı belirtildi. Sağlık başlığında sağlık çalışanı ihtiyacı olduğuna ve donanım eksikliği yaşandığına işaret eden Kılıçdaroğlu’nun şunları dile getirdiği belirtildi: “Bilim Kurulu ne diyorsa o yapılsın dedik. Şimdi Saray ne diyorsa onun olacağı bir sistem oldu. Bu olayın büyüklüğünün farkında değiller. Türkiye’yi büyük bir soruna doğru sürüklüyorlar.”
‘DEVLET ÖDEMELİ’
Salgınla mücadelede ikinci ana başlığın işsizlik olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu’nun “Covid-19’dan ölmüyorsan açlıktan öl” yaklaşımının kabul edilemeyeceğini vurguladığı ifade edildi. İşsiz kalanların maaşının ve kapatılan işyerlerinin kiralarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Mali yükü, ihtiyaç sahibine bırakamazsınız” dediği ifade edildi.
Salgınla mücadelede üçüncü ana başlığın ise ihtiyaç sahipliği olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu’nun, “Yeni ihtiyaç sahipleri var ancak bir de bunlara sahip çıkmayan bir iktidar var. Salgın süresince ailelere verilecek para ile bu ailelerin geçimini sağlaması mümkün değil. Saray sosyetesinin, halkın ihtiyaç duyduğu tanı kitlerini karaborsaya düşürmesi ve sabah kahvaltı masalarında yakınlarına ikram etmesi kabul edilebilir değil” dediği kaydedildi.
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