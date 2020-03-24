CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, korona günlerinde medya önerileri

24 Mart 2020 Salı, 17:00

Virüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle reklam kampanyalarının büyük oranda geri çekildiğini belirten Kılınç, “Radyo ve televizyonlar asgari giderlerini bile karşılayamama riski altındayken, işsizliğin yüksek olduğu medya alanında on binlerce çalışan daha işsizlik ile karşı karşıya kalmıştır” dedi.

“MEDYA KURULUŞLARI PAKETE DAHİL EDİLSİN”

Doğası gereği, yaşanan bu sürecin ağırlaşarak uzun süreceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Kılınç, “Yaşadığımız olağanüstü durumda, yayıncılık sorumluluğunu yerine getirebilmeleri için medya kuruluşları, açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine dahil edilmek, mücbir sebep çerçevesinde ek olarak yeni tedbirlerin uygulamaya konulmasını talep etmektedirler” dedi.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Kılınç açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, RTÜK, Basın İlan Kurumu, İletişim Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar medya kuruluşları ve medya çalışanlarına destek olmalıdır.

Üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirerek ülkemizin salgını ve salgının yarattığı olumsuzlukları dayanışma içinde yenmesine katkı sağlamalıyız. Birlikte Başaracağız."

“TÜM ÖDEMELER ERTELENSİN”

Kılınç’ın medya alanındaki meslek kuruluşlarının taleplerini de içeren önerileri şöyle:

Haziran 2020 sonuna kadar olmak üzere ;

- Radyo ve televizyonların Türksat’ta ve platformlarda ödemelerini yapmamış olmalarından dolayı yayınları kapatılmamalıdır.

- Medya kurumlarının, medya çalışanlarının ve kablolu tv ve platform abonelerinin abonelik, internet, cep telefonu ve sabit telefon erişimleri kesilmemelidir.

- Radyo ve televizyonların yayınlarını engelleyici enerjileri kesilmemelidir.

- Radyo ve televizyonların RTÜK reklam payları, yayının izin ücretleri, süresi gelmiş lisans ödemeleri ertelenmelidir.

- Radyo ve televizyonlarla birlikte medya kuruluşlarının vergi, stopaj, SGK prim borçları ertelenmelidir.

- Özellikle yerel ve bölgesel radyo televizyon kuruluşları için yüksek bedele dönüşen telif bedeli ödemeleri tüm radyo ve televizyonlar için ertelenmelidir.

- Medya alanında işten çıkarmaların önüne geçilmelidir.

- Basın İlan Kurumu ayrım yapmaksızın gazetelere destek olmalı, gazetelerin ilan ve reklam gelirleri kesilmemelidir.