CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'ndan yardımların engellenmesne tepki

21 Nisan 2020 Salı, 09:29

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Muğla Büyükşehir Belediye’miz hafta sonu vatandaşlara yapılan gıda yardımı desteğinin sokağa çıkma yasağı nedeni ile valilik tarafından durdurulduğunu yasak biter bitmez yardımların devam edeceğini bir paylaşımla vatandaşlarımıza bildirdi. Büyükşehir ve Valiliğimiz resmî kurumlar olarak aralarında gerekli iletişimi ve koordinasyonu sağlayacak durumdadır ancak her ne hikmetse AKP’nin fuzuli işler İl Başkanı basına açıklama yaparak konuyu siyasallaştırmaya çalışmıştır." ifadelerini kullandı.



Zeybekoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Koronavirüs mücadelesinin başından beri salgınla mücadele yerine CHP’li belediyelerle mücadele yöntemini seçen AKP; önce devlet içinde devlet olmaz açıklamasını sonra konuyu tamamen saptırarak düzenledikleri bağış kampanyasını Tekalifi Milliye emirlerine benzetti ve son olarak da “ayrı baş çekmek” paralel yapı diye havanda su döğme yönetimini seçmiştir. Paralel yapı konusunda master yapan, ne istedilerse veren AKP’nin belediyelerimizle mücadele etme sebebi de iş bilmezliğidir. Devletin en önemli kadrolarına tarikat, cemaat ve liyakatsız insanlara teslim eden AKP koronavirüs salgını sürecini yönetememektedir. Maske dağıtımını, ilk sokağa çıkma yasağını eline yüzüne bulaştıran, açıkladıkları ekonomik önlemlere kendileri de inanmayan, Suriyelilerle harcadıkları paraları kendi milletine harcamayan AKP başarısızlığını belediyelerimize ödetmeye çalışmaktadır. Yardımın iktidarı olmaz, yardımın hafta içi hafta sonu olmaz, ekmek dağıtımının partisi olmaz.

Sosyal medyadan Büyükşehir’in kaç maske dağıtımı yaptığını hesaplayıp paylaşım yapacak kadar boş işlerle uğraşan AKP il başkanının açıklamasının en trajik tarafı ise su paraları İle olan kısımdır. Büyükşehir Belediye’miz salgın tedbirleri kapsamında su paralarını hemen iki ay ertelemiş, kesik olan suları da hemen açmıştır. İl Başkanı’nın iddia ettiği gibi Muğla Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanmıyor ama en pahalı elektriğini ve doğalgazını kullanıyor. Faturalar da salgın döneminde bile gelmeye devam ediyor. Sadece elektriğe yüzde 60’ın üzerinde zam yapan iktidarın il başkanına soruyoruz;

Evlere, iş yerlerine, esnafa, üreticiye neden bu dönemde fatura göndermeye devam ediyorsunuz?

Geçiş garantili köprülerden vatandaşlarımız geçmezken neden yandaş firmalara servet akıtmaya devam ediyorsunuz?

Atatürk Havalimanı’nın sağlam pistlerini neden yıkıyorsunuz, hazır olan alanlara hastaneyi neden yapmıyorsunuz?

Menteşe’deki hastaneyi neden bir an önce açmıyorsunuz? Bodrum Devlet Hastanesi’ni neden tamamlamıyorsunuz?

Koronavirüs mücadelesini hep birlikte kazanabiliriz. Oncu buncu demeden, siyasi ayrım yapmadan vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz. İşsizliğin zirve yaptığı bu dönemde belediyelerimizin hesaplarını dondurmak, aş evlerinin yardımlarını engellemek, müfettiş göndermek yerine halka hizmette yerelin gücüne inanarak belediyelerimizin önünü açın. Yoksa “Gölge etmeyin başka ihsan istemez.”