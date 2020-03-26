CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban: Belediyelere verilen ödenek iki katına çıkarılsın

26 Mart 2020 Perşembe, 18:41

Koronavirüs salgının etkisi artarak devam ediyor. Virüsle mücadele etmek için yerel yönetimler seferber olmuş durumda. Koronavirüs vakasının görüldüğü ilk gününden beri önlemleri en üst seviyeye çıkaran yerel yönetimler otogarlar, toplu taşıma araçları, kamu binaları, parklar, sokaklar gibi halkın tüm yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

'KISITLI BÜTÇEYLE VİRÜSE KARŞI MÜCADELE ZOR'

Yaptığı yazılı basın açıklamada, halk sağlığının tehlikeye girmemesi için kendilerine düşenin fazlasını yapan belediyelerin ilerleyen aylarda bu hizmetlere bütçe ayıramaz duruma geleceğini vurgulayan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, korona virüsü mücadelesinin tam anlamıyla ve eksiksiz yapılması için yerel yönetimlerin maddi imkanlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediyelerin, tüm alacaklarının tahsilatını durdurduğunu, yanı sıra belediye alacaklı borçlara bağlı icra ve haciz işlemlerinin de durdurulduğunu belirten Alban, “Belediyeler yaşanan olağanüstü durum karşısında, olağanüstü önlemler almaya çalışmaktadırlar. Fakat bütçeleri yetersizdir. Şu anda tek gelirleri İLBANK ödenekleridir. Merkezi yönetimin belediyelerimize aktarılan payı arttırmamaları durumunda, bu kurumlar önümüzdeki aylarda personel maaşlarını dahi ödeyemez duruma düşecektir” dedi.