CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban: Belediyelere verilen ödenek iki katına çıkarılsın
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü durum karşısında yerel yönetimlerin, kısıtlı bütçeleriyle her türlü hizmeti eksiksiz vermeye çalıştığını belirterek, “Belediyelerimizin tam anlamıyla halk sağlığına hizmet etmeleri, gereken işlemleri yapabilmeleri için İller Bankası’ndan (İLBANK) gelen ödenek arttırılmalıdır. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları Korona Virüsüyle mücadelede kritik aylardır. Halkımızın bu krizden çok daha fazla etkilenmemesi ve belediyelerimizin yapacakları çalışmaları rahat yürütebilmeleri için bu üç ayda, İlbank’tan belediyelere aktarılan pay, en az iki katına çıkarılmalıdır” dedi.
Koronavirüs salgının etkisi artarak devam ediyor. Virüsle mücadele etmek için yerel yönetimler seferber olmuş durumda. Koronavirüs vakasının görüldüğü ilk gününden beri önlemleri en üst seviyeye çıkaran yerel yönetimler otogarlar, toplu taşıma araçları, kamu binaları, parklar, sokaklar gibi halkın tüm yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
'KISITLI BÜTÇEYLE VİRÜSE KARŞI MÜCADELE ZOR'
Yaptığı yazılı basın açıklamada, halk sağlığının tehlikeye girmemesi için kendilerine düşenin fazlasını yapan belediyelerin ilerleyen aylarda bu hizmetlere bütçe ayıramaz duruma geleceğini vurgulayan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, korona virüsü mücadelesinin tam anlamıyla ve eksiksiz yapılması için yerel yönetimlerin maddi imkanlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.
Belediyelerin, tüm alacaklarının tahsilatını durdurduğunu, yanı sıra belediye alacaklı borçlara bağlı icra ve haciz işlemlerinin de durdurulduğunu belirten Alban, “Belediyeler yaşanan olağanüstü durum karşısında, olağanüstü önlemler almaya çalışmaktadırlar. Fakat bütçeleri yetersizdir. Şu anda tek gelirleri İLBANK ödenekleridir. Merkezi yönetimin belediyelerimize aktarılan payı arttırmamaları durumunda, bu kurumlar önümüzdeki aylarda personel maaşlarını dahi ödeyemez duruma düşecektir” dedi.
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