CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban: Pandemi hastanelerinden şikayetler alıyoruz

28 Mart 2020 Cumartesi, 15:00

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerin idarecileri tarafından, personele mobing uygulandığını, kendilerini korumak için yeterli malzeme ve koruyucu ekipman tedarik edilmediği şikayetleri aldıklarını söyleyerek, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

Alban, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesinde, "Seçim bölgem olan Muğla başta olmak üzere, bir çok ilden tarafıma gelen şikayet bildirimlerinde, özellikle pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerin idarecileri tarafından, personele mobing uygulandığı iddiaları dile etirilmektedir. Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, yurdun dört bir yanında tedirgin ve şüphe içindedirler. Bir taraftan mesleğin gereğini yapmak ve yurttaşlarımızın sağlığına kavuşması için mesai kavramı olmadan emek veren sağlık personeli, diğer bir yandan da hastalığın merkezinde risk altındadırlar." ifadelerini kullandı.

Enfekte olma riskinin en fazla olduğu acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde çalışan sağlık personeli dahil, tüm hastane çalışanlarına kendilerini korumak için yeterli malzeme ve koruyucu ekipman tedarik edilmediği şikayetleri aldıklarını vurgulayan Alban, "Çalışanlara, hastane idaresi tarafından “herhangi bir şekilde vakalarla ilgili konuşmayacak, bununla ilgili meslektaşlarınızla bile bilgi paylaşımına girmeyeceksiniz” şeklinde baskı yapıldığı yine iddialar arasındadır." dedi.

Alban, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti.:

- Başta seçim bölgem Muğla olmak üzere, ülke genelinden tarafınıza, yukarıda söz konusu olan mobing iddiaları gibi, iletilmiş resmi bir şikayet var mıdır?

- Bununla ilgili olarak, özel veya bakanlığınıza bağlı hastanelerin idarelerine bir uyarınız olacak mıdır?

- Yine sağlık çalışanlarının sıkça dile getirdiği koruyucu ekipman sıkıntısını, acil olarak giderecek bir çalışmanız var mıdır?

- Tarafınızdan, hastane çalışanlarımızda ve ailelerinde haklı olarak oluşan bu tedirginlik ve korku ortamını ortadan kaldıracak, ne tür somut adımlar atılacaktır?