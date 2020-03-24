CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban: Sosyal yadım, Kızılay'ın görevi

24 Mart 2020 Salı, 19:02

CHP Muğla Milletvekili Müresel Alban, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgılgınının ardından ihtiyaç duyulan sosyal yardımlaşma ihtiyacına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. İhtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardımlar için Türk Kızılay’ı işaret eden Alban, "Yaşadığımız virüs salgını bir afettir. Türk Kızılay’ın görevi afet anında, afetzedelere temel beslenme hizmetlerini vermesi ve devletin ilgili kurumlarının yanında yardımcı rol üstlenmesidir. Yurtdışında bulunan Kızılay görevlilerinin acilen ülkeye çağrılması gerekir. Basında gördüğümüz haberlerde polisler 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için market alışverişi yapıyor. Bu işi polisin değil, Kızılay’ın yapması gerekir. TÜRGEV’e, ENSAR’a değil, halka hizmet eden KIZILAY istiyoru" ifadelerini kullandı.



Alban, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:



Dünya genelinde yeni tip corona virüs salgını nedeniyle yaşanan can kaybı 16 bini aştı. Türkiye'de de vaka sayısı ve salgına bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

Ülkemizde ilk corona virüsü vakası 10 Mart’ta tespit edilmesinin ardından 25. 03. 2020 tarihi itibariyle vaka sayısı bin 529’a ölüm sayısı ise 37’ye ulaştı.

Corona virüsü sebebiyle pek çok ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlatılırken, ülkemizde İçişleri Bakanlığı tarafından 22.03.2020 tarihinde, 81 ile gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kapsamında birtakım kısıtlamalar getirileceğini duyurdu.

Bu genelgenin ardından, 65 ve üzeri yaşlardaki yurttaşlarımızın toplumsal hareketliliğin içinden evlerine çekilmişlerdir. Fakat, özellikle yaşa bağlı olarak sağlık sorunu yaşayan yurttaşlarımız sağlık kurumlarına ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Özellikle yakın bir kimsesi bulunmayan ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlarımız bu konuda sıkıntı çekmektedirler.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, sokağa çıkması yasaklanan, tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde valilik ve kaymakamlıklar tarafından “Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezleri” oluşturuldu.

Söz konusu genelge kapsamında olan vatandaşlardan yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletmesi istendi.

Basında da takip ettiğimiz üzere, polis memurları başta olmak üzere kamu görevlileri bu taleplere yetişmeye çalışmakta, fakat ihtiyaçlara yeterli yanıt verememektedirler. Yaşadığımız olay bir afet olarak kabul edilmelidir. Türk Kızılayı’nın bir an önce bu duruma müdahale edip, görev üstlenmesi gerekmektedir.