CHP, Sevda Noyan ve Fatih Tezcan'ı Meclis gündemine taşıdı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:04

CHP Milletvekili Alpay Antmen, Sevda Noyan ve Fatih Tezcan’ın "ölüm listesi" açıklamalarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sorarak “Bu kişiler hakkında hâlâ neden soruşturma açılmadı?” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde Sevda Noyan ve Fatih Tezcan’ın çok açık bir şekilde ölüm listeleri hazırladıklarını ve bunu çekinmeden televizyon ve sosyal medyadan duyurduklarını belirterek “Bu kişiler hakkında hâlâ neden soruşturma açılmamaktadır? Bu kişiler hakkında soruşturma, bahsettikleri ölüm listelerinde bulunan insanları öldürdüklerinde mi açılacaktır?” dedi.

Antmen, gerçekleri yazan, gazetecilik yapanların içeride tutulduğunu ancak katliam listesi yapanların ise dışarıda serbestçe gezdiklerini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Alpay Antmen, Adalet Bakanı Gül’e şu soruları sordu:

Açık şekilde ölüm listeleri yaparak bunu hem televizyon hem de sosyal medya aracılığıyla çekinmeden duyuran bu kişiler hakkında neden bir soruşturma açılmamaktadır? Ölüm listeleri yaptıklarını söyleyen Sevda Noyan ve Fatih Tezcan’ı kim ya da kimler korumaktadır? Bu kişiler hakkında bahsettikleri ölüm listelerinde bulunan insanları öldürdüklerinde mi soruşturma açılacaktır?

Sevda Noyan ve Fatih Tezcan hakkında bugüne kadar kaç suç duyurusunda bulunulmuştur? Yine bahsi geçen kişiler hakkında kaç defa soruşturma açılmıştır? Bunların sonuçları nedir?

Bahsi geçen kişilerin ifade ettikleri ‘ölüm listeleri’ nerede ve kimler tarafından hazırlanmıştır? Bu listelerde yer alan isimler kimlerdir? Bahsi geçen listeler kimin talimatıyla hazırlanmıştır?

Başka ve buna benzer ‘ölüm listeleri’ hazırlanmış mıdır? Bu yönde bakanlığınıza gelen bir şikayet ve dosya bulunmakta mıdır? Savcılar neden görevlerini yaparak bu konunun üzerine gitmemektedir? Savcıların görevini yapmasına kim ya da kimler engel olmaktadır?

Sevda Noyan, Ülke Tv’de katıldığı bir televizyon programında ailecek 50 kişiyi öldürebileceklerini söyleyerek "benim listem hazır" demişti. Bu açıklamadan 3 gün sonra Fatih Tezcan da benzer bir açıklama yaparak "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?” ifadelerini kullanmıştı.