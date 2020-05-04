CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'Ekonomik krizden çıkmak için gösteriş harcamaları kesilmeli'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizden çıkış için öncelikli olarak atılması gereken en acil adımları; gerçekçi bir program hazırlanması, ek bütçe çalışmalarına hemen başlanması, garantilerin durdurulması ya da TL’ye çevrilmesi ile Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplanması olarak sıraladı.
Türkiye’de koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbir ekonomiyi durma noktasına getirdi. Pek çok sektörde yaşanan daralmalar işsizlik ve gelir kayıplarını kalıcı hale getirirken, salgın sonrası için bir atılacak adımlar büyük önem taşıyor.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, salgından çıkış stratejisi için farklı sektörlerde atılacak adımlarla ilgili uzmanların görüşünün alınması gerektiğini işaret etti.
Öztrak, normalleşme stratejisi izlenirken ikinci bir dalga riskine karşı çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda yeni bir kurulun oluşturulması gerektiğine işaret etti.
ACİL 7 ADIM
Öztrak; koronavirüs salgının ardından ekonomi alanında atılması gereken gereken en acil adımları ise 7 madde halinde şöyle sıraladı:
- Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplanmalı; istişare ve diyalog mekanizmaları çalıştırılmalı.
- Büyüme, işsizlik, enflasyon, cari denge başta olmak üzere makro dengeler revize edilmeli. Tutarlılığı yüksek, ufuk açan gerçekçi bir program milletin önüne konulmalı.
- Bütçe artık uygulanamaz hale geldiği için ek bütçe çalışmalarına başlanmalı.
- Kamuda tüm harcamalar gözden geçirilmeli. “İtibardan tasarruf olmaz” mantığıyla yapılan gösteriş harcamaları durdurulmalı.
- Kamu-özel işbirliği sözleşmelerini mutlaka ilgilileriyle müzakere edilmeli. Dövize endeksli gelir garantilerini mutlak surette TL’ye çevrilmeli. Mücbir sebep hükümlerinin işletilmesi imkânı varsa söz konusu garantiler durdurulmalı.
- Bütçede yaratılacak alan öncelikle zor durumdaki vatandaşlar için kullanılmalı. Krizi fırsata çevirmek için Türkiye’nin beşeri ve fiziki sermayesini koruyacak, bir neslin kötü beslenme nedeniyle yitirilmesini önleyecek tedbirler alınmalı.
- Başta G-20 ülkeleri olmak üzere küresel işbirliği platformlarıyla iletişim artırılmalı. Türkiye’nin risk primini aşağı çekecek önlemler alınmalı.
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