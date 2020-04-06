CHP Sözcüsü Faik Öztrak: 'Kasayı tüketip, milletin bağışına göz dikmişler'

06 Nisan 2020 Pazartesi, 15:15

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Bu tür salgınlarda en kritik gösterge bulaşma hızıdır. Türkiye'de ilk teşhisn üzerinden 27 gün geçti. Vaka sayısı 27 bini geçti. Ülkemizde salgın çok hızlı yayılıyor.

Daha katı önlemleri içeren evde tutu kararının olmasını gerektiğini hep ifade ettik. Sokağa çıkmanın kısıtlanması adına çağrı üstüne çağrı yaptık. 27 gün sonra nihayet 30 büyühşejir ve Zonguldak'ta giriş çıkışlar yasaklandı. Maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Kuşkusuz bunlar gereklidir ancak bunlar yeterli değildir. İktidar sorunu çözmek yerine sorunu geriden takip etmeyi tercih edioyr. Bir yandan trafiği keserken diğer yandan işçi servisleri işçi taşıyor.

İlçeler arasındaki hareketliliği durdurmadan slagında mücadele etmek mümkün değil. Daha salgının başındayız. Daha işin başındayken yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı aşmış durumda.

Sokağa çıkma yasağı için ne bekleniyor? Sen evinde otur aşını işini ben karşılayacağım demek için ne bekleniyor Sayın Erdoğan? Herkes sizin gibi saraylarda köşklerde koruma altına alamıyor. Saraylardakiler 4 günde bir test yaptırırken, vatandaşımız test yaptırmayı bekliyor.

Bizde ekektrik ve doğal gaz faturaları evlere gönderilmeye devam ediyor. Bir de evlere gönderilen İBAN numarası var. Bu pandemi zamanında millete İBAN verip para isteyen başka ülke var mıdır, sanmıyorum.

Yepyeni bir model, yeni İBAN modeliyle ekonomi literatüründe yeni bir Saray modeli. Önceki hükümetler 79 yılda 713 milyar dolar kaynak kullanmış. Bunlar ise 17 yılda, 2 trilyon 356 milyar dolar, yani 3.5 katı kadar para kullanmışlar. Şimdi soruyorum nereye gitti bu paralar? Bu kadar paraya kadar, kasayı tüketmişler. Milletin bağışına zekatına göz dikmişler.

Belediyelerimizin bağış kampanyalarının Erdoğan tarafından neden yasaklandığını milletimiz iyi biliyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını hala hazmedemiyor. Milletimizin birlik ve dayanışmayı sağlayacak bir cumhurbaşkanına acil ihtiyacı var. Bugün her zamankinden daha çok Türkiye'yi kucaklayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var.

ERDOĞAN'IN KAMPANYASI

Cumhurbaşkanları tarafından yürütülen bağış kampanyalarının tamamının vergiden indirilmesi söz konusu, dolayısıyla kurum ve kişilerin tamamının vergi matrahından indirmeleri söz konusu. Bu bağışların gerçek sayılması için, bu kişilerin vergi matrahından düşürülmesinden vazgeçmiş olması gerek.

Bunlar FETÖ taktikleri onlar da himmete zorla toplarlardı. Şimdi de görüyoruz ki bağışlar da zorla toplatılıyor.



