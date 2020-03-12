CHP Sözcüsü Öztrak: Kurultay'ın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir

12 Mart 2020 Perşembe, 15:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı gerçekleştirdi..

Öztrak CHP Kurultayı'na ilişkin olarak, "Kurultay'ın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir" dedi.

"Seyircisiz gerçekleştirilebilir mi?" sorusu üzerine ise Öztrak, "Hepsi olabilir ama şu an Sağlık Bakalığı'nın bununla ilgili bir yönlendirmesi yok. Bu yönlendirmeleri de dikkatle izliyoruz" diye konuştu

Öztrak ayrıca, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz."



