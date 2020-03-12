CHP üyelerinden MEB'e koronavirüs çağrısı

12 Mart 2020 Perşembe, 15:25

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu CHP üyeleri, koronavirüse karşı birlikte bilimle, bilgiyle, bilinçle mücadele için, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaparak; öğrenci, öğretmen ve veliler için önerilerini sundu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu CHP üyeleri olan Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muğla Milletvekili Suat Özcan , Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yalova Milletvekili Özcan Özel ,Yozgat Milletvekili Ali Keven'in yaptığı çağrıda yer alan öneriler şu şekilde;

OKUL YÖNETİMİNİN YAPMASI GEREKENLER

1) Okul idarecileri, öğretmenler, zaman geçirilmeden koronavirüs ve korunma yolları konusunda sağlık ekibi tarafından bilgilendirme eğitimi yapılmasını sağlamak

2) Okulda oluşabilecek olası virüs belirtisi durumunda acil eylem planı hazırlanması

(112 ve veli arama, izolasyonun- temasın engellenmesinin sağlanması ve.)

3) Tüm öğretmenlere, okul personeline, öğrenci ve velilere korona virüs hakkında kısa anlaşılır broşürler hazırlanıp verilmesi bu broşürleri dağıtarak farkındalık oluşturması ancak panik ve kaygı uyandırıcı cümlelerden kaçınması sağlanmalı

4) Diyabet gibi kronik hastalığı olan öğrencilerin tedbir amaçlı gerekli durumlarda izinli sayılması

5) Tüm okulların acilen temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmalı

6) Özellikle tuvaletlerinin sık temizlenmesi, asla susuz ve kağıtsız bırakılmaması; kapı kolları, musluk başları ve merdiven tutamaçlarının sık temizlenömesi

7) Öğretmen ve öğrencilerin ellerini sık sık yıkamaları için bolca sıvı sabun bulundurulmalı

8) Sınıfların girişlerinde el dezenfektanlarının takılması

9) Okul giriş- çıkışları, koridorlar, sınıflar, spor salonları, laboratuvarlar gibi tüm ortak kullanım alanları günlük temizlenmesi

10) Temizliği yapan personelin maske ve eldiven giymesinin sağlanması

11) Yapılması gereken bu çalışmalar için öğrenci ve velilerden asla para toplanmamalı; MEB bu hizmetleri valilik ve kaymakamlıklar aracılığı ile, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yapmalıdır.

12) Okul bahçesi ve tuvalet temizliği dezenfeksiyonu için gerekirse yerel yönetimlerle işbirliği yaparak destek alınması sağlanmalıdır.

ÖĞRETMENİN YAPMASI GEREKENLER

1. Sağlık ekibi tarafından yapılan eğitimlerin ve broşürlerin öğrenci ve velilere ulaşımının sağlanması

2. Okul yönetimi tarafından verilecek direktiflerin uygulanıp uygulanmadığının denetiminin yapılması

3. Öğrencilerin tuvalet yada teneffüs sonrası ellerinin yıkanıp yıkanmadığının, dezenfekte edilmesinin denetim ve koordinasyonunu sağlaması

4. Sınıfında bulunan öğrencilerin ateş, halsizlik, öksürük vb gibi sağlık durumunda bozulma olanları okul idaresine ve veliye acil haber vermesi

5. Hasta olan öğrencinin diğer öğrencilerden uzaklaştırılmasının sağlanması ancak bunu diğer öğrencilerde ve hasta çocuğa hissettirmeden ve korkutmadan yapması

6. Bu ve benzeri salgın ve hastalık durumlarının tekrar edebilirliği göz önüne alınarak tedbirlerin devamlılığının her yıl sürdürülmesi

7. Öğrencilerin tatilde de kurallara uymasının kendi ve toplum sağlığı üzerine olumlu etkisi hakkında eğitimler vermesi sağlanmalıdır.





Bunlar yapılmadan okulların tatil edilmesi soruna çözüm üretmeyecektir.











