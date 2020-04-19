CHP üyesi Hidayet Altınarık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

19 Nisan 2020 Pazar, 08:44

CHP Esenyurt İlçe Örgütü üyesi Hidayet Altınarık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP'li vekil Özgür Karabat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt ilçe örgütümüzden yol arkadaşımız Hidayet Altınarık Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntü içersindeyiz. Yakınlarının ve partimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Hidayet Altınarık'ın babası Mertali Altınarık'ın da yaklaşık bir hafta önce koronavirüsten yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CHP'li baba ve oğlunun bir hafta içerisinde yaşamlarını koronanavirüsten kaybetmesi parti örgütü içerisinde derin bir üzüntüye sebep oldu.

CHP'li üyeler sosyal medya hesaplarından, yaşamlarını koronavirüsten yitiren Hidayet Altınarık ve babası Mertali Altınarık anarak, taziye mesajlarını iletti.

Hidayet Altınarık, parti içerisinde birçok görev almış ve örgüt tarafından da sevilen bir isimdi.

Hidayet Altınarık, Bakırköy'de cafe işletmeciliği yapıyordu.