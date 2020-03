CHP: Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin

27 Mart 2020 Cuma, 16:09

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı gerçekleştirdi.



Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle;



KORONAVİRÜS



-Dünya yakın tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya.



-Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Her biri ayrı bir insan, her biri ayrı bir can. Yetkililerin kayıplarımızın yaşını öne alan yaklaşımlarını doğru bulmuyoruz. Koronavirüs genç yaşlı, sağlıklı sağlıksız ayrımı yapmıyor. Son derece sağlıklı genç bir kızımız yaşam mücadelesini kaybetti.



-Sağlık Bakanı sağlıkla ilgili bilgi paylaşımını gece yarısı sosyal medya hesabından yapıyor. Bu paylaşımlarda bir kurumsallık yok. Şeffaf demokrasiler bu bilgileri paylaşmak için özel hazırlanmış dijital mecraları kullanıyorlar.

-Almanya gibi ülkelerde hastaların coğrafi bölgelere dağılımı bile raporlanıyor. Türkiye'de ilk hastanın raporlandığı günden bu yana 16 gün geçti.

-Sayın bakan bilgi paylaşımı için bir dijital mecra oluşturulduğunu söyledi ancak hala bu mecra ortada yok.

DİĞER ÜLKELER KADAR TEST YAPAMIYORUZ



-İletişim ve koordinasyon eksikliği bir an önce giderilmelidir. Diğer eksiklik yapılan testlerin azlığıdır. Toplam test sayımız bugün 40 bini aştı. Diğer ülkelere göre test sayımız son derece yetersiz.



-Diğer ülkeler kadar test yapamıyoruz. Bizim 15 günde ulaştığımız hasta sayısına Almanya 28. günde ulaşmış. İtalya ise 20 günde ulaşmış. Test sayıları arttıkça hastalığın ne kadar hızla yayıldığı ortaya çıkıyor.



-Sağlık Bakanı "büyük bir kozumuz var" diyerek milletimizi bir parça tebessüm ettirdi. Mücadale stratejimizi gözden geçirmemiz gerektiği çok açık.

-Herkes kendini OHAL'ini ilan etsin diyerek milletimizi yeni bir OHAL'e hazırlamaya kimse kalkmasın. Millet can derdindeyken kimse kasaplığa soyunmasın.

-Yeni bir OHAL'i kimse aklından geçirmesin.



-Bu salgınla mücadelede yapıcı olacağız. Sayın genel başkanımız daha ilk günden belediyelerimize talimat verdi. Genel merkezimizde de ciddi çalışmalar yapıyoruz. 3 ayrı masa kurduk.



-Koronavirüsün ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünyada artık güçlü bir yardım sisteminin önemini kavradık. Kendi kendine yeterliliğin ne kadar önemli olduğu gerçeği ile yüzleştik.



-Çiftçi ekim yaparken borcu düşünmemeli. Salgınla mücadelede gıda güvenliği diğer meseleler kadar önem taşıyor. Çiftçimizin faiz borçları bir yıl süreyle ertelenmeli.



-Tek adam parti devletini kurmak için üst üste yapılan hatalar ekonomiyi savunmasız bıraktı. İhtiyat akçesi yendi bitirildi. Kamunun kurumsal yapısı çöktü. Hafızası yok edildi. Yetersiz tedbirler nedeniyle yeni bir işsizlik dalgasıyla karşılaşma riskimiz her geçen gün artıyor. İktidar işin ciddiyetinde değil.



-Binlerce hasta koronavirüs nedeniyle hastane kapılarında. Kaynaklar rant ve gösteriş için harcanmaya devam ediyor. İktidar rant derdinde. Güç neden hep rantiyeden yana çalışıyor, neden hiç halka gitmiyor? Tüm dünya liderleri vatandaşlarına siz parayı düşünmeyin diyor, bizdeki iktidar bir avuç yandaşın cebini doldurmayı düşünüyor. Millete sabır ve dua telkin ediyor.



-İşten çıkartmaları engelleyecek bir yasa derhal çıkarılmalı. Vatandaşa kendi OHAL'ini ilan et diyenler, önce aile yardımları sigortasını getirmeli. Anca bu yapılırsa milletimiz evde kalabilir.



İDLİB



-Biz radikal unsurların silahlı kuvvetlerimize saldırılarını Rus haber ajanslarından öğreniyoruz. PYD/YPG terör örgütüyle Erdoğan'ı barıştırma çabalarının anlaşma noktasına geldiğini Beyaz Saray'ın internet sayfasından öğreniyoruz. Bu sözleri Saray da Dışişleri de yalanlamadı.



-Askerlerimizin sağlığı için hangi önlemler alınıyor? Askeri hastaneleri açmak için daha ne bekleniyor?



SORULAR



CHP'den bazı siyasetçilerin testlerinin pozitif çıkması... Özel hastanelerde test kitlerinin olmaması...



Kitlerle ilgili herhangi bir planlamanın olmadığını gelişmelerden anlıyoruz. Alelacele birtakım önlemler alınıyor. Bununla ilgili arkadaşlarımız durumu takip ediyorlar.

Kit ihraç ettik diye başladık, şimdi ortaya çıktı ki bizim kendi sıkıntılarımıza yetecek kitimiz elde yokmuş.



Önce negatif çıkan tanı, daha sonra yapılan testte pozitif çıkabilir. Bunları aşmanın tek yolu var. DSÖ'nün söylediği gibi; Test, test, test. Ama öyle gözüküyor ki biz bu işte geç kaldık.



Millet Cami'nde cuma namazı kılınması...



Baştan şu söylenmişti, cuma namazlarının halkın sağlığıyla ilgili olarak yarattığı tehlike nedeniyle cemaatle kılınmayacağı ifade edilmişti. Milletimiz bu karara büyük ölçüde uydu. Adı millet ama cemaati protokol olan Beştepe'deki camiide protokol cemaatla namaz kılmış.

Siz millete yapma dediğinizi sarayda yapacaksınız. Milleti unuttular. Milletin sesini duymuyorlar. Yazıktır, günahtır.