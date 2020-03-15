CHP'de grup toplantısına koronavirüs iptali
CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koronavirüs tedbirleri kapsamında, salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.
CHP Grup Başkan Vekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada,
"Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM
grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki Merkez Yönetim Kurulu ve salı günkü
Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz"
dedi.
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