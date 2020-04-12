CHP'den AKP'ye kaynak önerisi: 'TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'deki varlıkları yurda getirilsin'
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’deki mal varlıklarının satılmasını ve bu paranın ABD bankalarında tutulan nakit miktar ile Türkiye'ye getirilmesini önerdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ABD temsilciliği iktidara ait vakıfların mal varlıklarına ilişkin bir öneri getirdi.
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan tarafından yapılan açıklamada, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de kurduğu TÜRKEN Foundation’a ait ve ABD’de tutulan banka hesapları ile Muhammed Ali’nin çiftliği ve Manhattan’daki gökdelen inşaatının satılarak elde edilen paranın yurda getirilmesini önerdi.
Birgün'de yer alan habere göre; sadece Manhattan’daki gökdelen inşaatının 350 milyon liralık kaynak yaratacağı belirtilen açıklamada bu işlemin cumhurbaşkanının bir telefonuyla çözülecek kadar kolay olduğu da vurgulandı.
TÜRKEN’in ABD’deki varlıkları milyonları buluyor
1 Muhammed Ali’nin çiftliği
Yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın bulunduğu TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın New York merkezli ortak kuruluşu Turken Foundatiaon, 2019’da efsanevi ağır siklet boks şampiyonu Muhammed Ali’ye ait çiftliği 2,5 milyon dolara satın aldı.
2 Manhattan’da gökdelen
2014 yılında New York’ta kurulan TURKEN’in, süper lüks öğrenci yurdu Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin de aralarında bulunduğu birçok önemli kuruma bir adım mesafede. Yurt binasının sadece arazisinin bedeli 15,5 milyon dolar. Gökdelen, Başkentgaz’ın Kızılay’a Ensar’a göndermek üzere 8 milyon dolar bağışlamasıyla ortaya çıkmıştı.
3 Kızılay’ın bağışları
Kızılay son 3 yılda diğer bağış ve yardım geliri adı altında toplam 6,7 milyar lira bağış topladı. Toplanan bağışlar son 3 yılda 32 kat artmış durumda. Bu paranın tamamı olmasa da bir kısmının TURKEN’e gönderildiği biliniyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise bağışçıların gizliliğini korumak adına transferlerin nereye gerçekleştiğini söylemiyor. Son 6 yılda Kızılay’ın topladığı ve izaha muhtaç biçimde artan bağışlar ise şu şekilde;
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2013: 88,1 milyon lira
2014: 74,5 milyon lira
2015: 51,5 milyon lira
2016: 1 milyar 173 milyon lira
2017: 2 milyar 261 milyon lira
2018: 3 milyar 346 milyon lira
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