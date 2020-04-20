CHP’den Erdoğan’a 'hastane yolu' yanıtı: Mitomani hastalığı Saray'a bulaşmış

20 Nisan 2020 Pazartesi, 16:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında “Şehir Hastanesi'nin yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Biraz önce Saray’a musallat olan kibir hastalığından bahsetmiştim. Mitomani hastalığı da Saray'a bulaşmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir torba tasarıyla bu yolların, hastane çevresindeki yolların yapımına başlamıştır. Burada sıfırdan bir yol yapılmamış, mevcut yol yenilenmiş. 2018 yılının Temmuz ayında durdurulmuş o hastaneye giden yol. Ekrem İmamoğlu o zaman görevde değil. Kim durdurmuş bu projeyi? Mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu. Onun imzası var.”

"1 AYDIR MİLLETE 5 MASKEYİ DAĞITAMADILAR"



Öztrak, salgının iyi yönetilmediğini belirterek şöyle devam etti:

“Beş koyun gütmeyi ağızlarından düşürmeyenler, şimdi millete beş maskeyi dağıtamıyor. İlkin vatandaşa maskeyi parayla satacağız dediler. Baktılar bizim belediyeler maskeleri ücretsiz dağıtıyor, bundan derhal vazgeçtiler. ‘Vatandaşa karneyle maske vereceğiz, PTT eliyle dağıtacağız’ dediler. Bunu da yapamadılar. Sonra ‘maskeyi eczanelere, maskenin kodunu da milletin cep telefonlarına atacağız’ dediler. Onu da beceremediler. Hadi kolonyadan vazgeçtik, 1 aydır millete 5 maskeyi dağıtamadılar. Ama caka satmak uğruna İngiltere, İspanya ve İtalya’ya uçak dolusu maske yolladılar… İngiliz, İtalyan, İspanyol bizim gönderdiğimiz maskeleri takıp dolaşırken, milletimizin hala kod beklemesinin izahı olmayınca mizahı oldu. Temel fıkralarına girdi.”