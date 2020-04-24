CHP'den Erdoğan'ın törene katılmamasına tepki: Milletimize açıklama ve özür borcu var

24 Nisan 2020 Cuma, 15:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya milletleri arasında varlığımızı şerefle tescil ettirdiysek, bağımsızlığımızı koruduysak, egemenliği saraydan alıp milletimizin tertemiz iradesine teslim edebildiysek, bunu 100 yıl önce milletimizin bağrından çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve elbette onun ilk başkanına borçluyuz. Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da ulusumuzun çağdaş medeniyetler seviyesini geçme mücadelesinin taşıyıcı sütunu ve meşru adresi olmuştur. Bu nedenle hiçbir siyasetçi ve siyasi parti lideri, TBMM’ne saygıda kusur etmemiştir" ifadesini kullandı.

Öztrak, AKP’li Cumhursaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Anıtkabir ziyaretine ve Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını eleştirerek, “Nitekim, dün Meclis’in açılışının 100. yıl dönümünde, Anıtkabir’de, Birinci Meclis Binası'nda ve TBMM Genel Kurulu’nda yapılan törenlere de bir genel başkan hariç, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi parti Genel Başkanları katılmıştır. Bir tek Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ne Anıtkabir’deki, ne Birinci Meclis Binasındaki, ne de TBMM Genel Kurulu'ndaki törenlere katılmamayı tercih etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin Genel Başkanı olarak, bu törenlere neden katılmadığını milletimize açıklama ve özür borcu vardır" ifadelerini kullandı.

Öztrak açıklamasında şunları kaydetti:

* Önceki Cumhurbaşkanlarının da Meclis’te yapılan 23 Nisan törenlerine zaman zaman katılmadıklarını ileri sürmek doğru değildir. Çünkü onların hiçbiri aynı zamanda Meclis’te grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanı değildi. Sayın Erdoğan ise partisinin Genel Başkanıdır. Ucube tek adam rejimini kendi istemiş ve böyle bir tercihte bulunmuştur. TBMM’ye saygı duyan her Genel Başkan gibi Sayın Erdoğan’ın da TBMM’nin 100. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılması gerekirdi.

* Törenler salgını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde ve sosyal mesafe kurallarına azami dikkat gösterilerek gerçekleştirildi. Dolayısıyla Koronavirüs salgını da törenlere katılmama bahanesi olamaz. Kaldı ki Sayın Erdoğan, dün akşam televizyonlar karşısına çocuklarımızla beraber, hiçbir sosyal mesafe ve korunma kuralına uymadan çıkmıştır. Kendi koyduğu kurala kendi uymayarak hem çocuklarımıza hem de milletimize kötü örnek olmuştur.

* Diğer taraftan, Meclisimizin inisiyatifinde düzenlenen, tüm ülkede İstiklal Marşımızın evlerden okunmasından önce bir konuşma yapacağını söylemesi, bununla birlikte milli bir etkinliği geciktirerek milleti ve TBMM Başkanını bekletmesi de hem milletimize ve hem de Gazi Meclis’e ayrı bir saygısızlık olmuştur.

* Tabii ev sahipliği yapan yasama organının başkanının, akşam yapılan son törenlerin, sabahtan yapılan hiçbir kutlamaya gelmeyen Erdoğan tarafından adeta bir siyasi şov alanına dönüştürülmesine izin vermesi ise ayrı bir garabettir. Bu, Meclis’in manevi şahsiyetinin ve kuvvetler ayrılığının hiçe sayılmasıdır.

* Olan biten milletimizin dikkatinden elbette kaçmamıştır. Biz bu gayrı ciddiliği ve Meclisimize yönelik saygısızlığı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutluyor, Ramazan ayının ağız tadıyla, sağlıkla ve huzurla geçmesini diliyoruz.