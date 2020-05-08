CHP'den iktidara Lig ve AVM uyarısı

08 Mayıs 2020 Cuma, 14:49

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Son açıklamalara göre bir başı bozukluk var. Sağlık bakanlığı bir önerisi olmadığını ifade etti. Ligleri başlatma kararı alıyorlarmış. Sorumluluk federasyonunmuş...

-TFF, devlet içinde devlet de bizim mi haberimiz yok?

-Eğer salgından çıkış böyle yönetilcekse, isteyen istediği gibi özgür iradesiyle hareket edecekse bu Bilim Kurulu neden var? Sağlık Bakanlığı neden var, bakan olarak siz neden varsınız?

-Yarın, restorant, kafe ve eğlence mekanı sahipleri kendi özgür iradeleri ile işe başlamak isterse ne diyeceksiniz?

- Diğer bir garabet de Saray hükümetinin salgından çıkış stratejisi kapsamında AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağına yönelik açıklaması oldu. Kararın ardından çok sayıda Bilim Kurulu üyesi, AVM'lerin açılması için çok erken olduğunu ifade ettiler.

-Sağlık Bakanı'nın 'Bunalrı biz kapatmadık ki biz açalım' şeklindeki muğlak ifadelerinden, kararın Bilim Kurulu'nun Saray hükümetine yaptığı tavsiyeler arasında olmadığı ortaya çıktı.

AVM'LER RANT UĞRUNA AÇILMAKTADIR

-Daha önce basına yansıyan dedikoduların doğru olduğunu, AVM'lerin açılması kararının bilimsel değil siyasi olduğunu anladık.

-'Atılan adımların bizim tarafımızdan alınan kararlar olduğu düşünülmesin' diyen Bilim Kurulu üyesi, bu kararların nasıl alındığı konusunda milletimizi de aydınlatmış oldu.

-AVM'ler rant uğruna açılmaktadır. İnsanlarımızın canını tehlikeye atan bu kararın siyasi sorumluluğu Saray hükümetine ve onun başındaki kişiye aittir.

-Güvene en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde bu uygulamalar, vatadnaşlarımız arasında ciddi kaygılar yaratmaktadır. Böyle bir gayrı ciddilik kabul edilemez.

-Saray hükümetini bir kez daha uyarıyoruz. Tüm emekleri heba etmeyin. Salgına 2. dalga için fırsat vermeyin...

-Salgından normalleşme sürecine geçtiğmiz bu günlerde sokağa çıkmak zorunda kalan ve para cezasıyla karşılaşan vatandaşlarımız var. Para cezalarını affedin.

YAPAMAYACAKSANIZ...

-Taksiler, otobüsler iş yapmadı. Motorlu taşıtlar vergilerini bu yıl almayın.

-İşsizlik ve yoksulluk tsunamisinin yaklaştığını görüyoruz.

-Bütçenin tüm araçları toplumun kırılgan kesimlerini ayakta tutmak zorundadır. Milleti borçlandırarak değil, doğrudan kaybettiği gelir karşısında destek vermek gerek. Parça başı iş yapmaktan vazgeçmek bütüncül bir program açıklamak gerek.

-Yapamayacaksanız, milletin geleceğini karartmaktan vazgeçin, bu işi bırakıp gidin...

-Saray hükümeti 5 maskeyi dağıtamazken belediyelerimiz veresiye defterlerindeki borçları sildiriyorlar. Beldiyelerimizn performansı insan odaklı politikalarımız temel önceliğimiz. İktidara ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor.

YKS TARİHİ

25-26 Temmuz olarak kalmalıdır. Gençlerimiz zor dönemden geçiyor, yeni tramvalara sebep olunmamalıdır. Bu yanlıştan dönülmelidir.

RÜŞVET SKANDALI

- Antalya Serik Belediye'sinde bir rüşvet skandalı patladı. Savcılar ve İçişleri Bakanlığı devreye girecek mi? Yoksa bu skandalında diğerleri gibi üstü örtülecek mi?

Soru: Danıştay Başkanı Zeki Yiğit seçildi. Yorumunuz nedir?

-Bu yiğidin 2018 referandumunda mühürsüz oylarla ilgili kararda imzası var. İstanbul seçimlerinden sonra milli iradenin iptal edilmesi kararında da imzası var. Bu yiğidin kimin yiğidi olduğunu görüyoruz. Sarayın yiğidi Danıştay Başkanı seçilmiş durumda.

Soru: CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma...

-Açılan soruşturmaları anlamakta zorluk çekiyorum. Tabii ki her türlü sorulara soracaklardır. Bu devlet ne hale gelmiş insanın içi acıyor. Burdan hiçbir şey çıkmaz.