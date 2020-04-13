CHP’den istifa yorumu: Ucube rejimde istifa olmaz

13 Nisan 2020 Pazartesi, 17:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reddettiği istifa kararını değerlendirdi.

"SOYLU’NUN YERİNE SOYLU GETİRİLDİ"

Öztrak yaptığı açıklamada, “Ben görevimi yapamadım diyerek, görevden istifa eden Soylu'nun yerine yeniden Süleyman Soylu getirildi. Tek istifası engellenen İçişleri Bakanı olmadığını da biliyoruz. Ucube rejimde istifa olmayacağını, azil olacağını bir kez daha gördüler. Bakanların tek adam onayı olmadan istifasının söz konusu olmadığını açık seçik gördük” dedi.

"KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARILDI"

Öztrak, "Tüm sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayreti, milletimizin evden çıkmama fedakarlığı boşa gitti" diyerek "Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Bu hayati hatanın sorumlusu kim? Milletin hem sağlığıyla oynuyorlar hem de aklıyla alay ediyorlar" ifadelerini kullandı.

“KESİN, KATI VE YAYGIN TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR”

Öztrak, koronavirüs salgınına ilişkin ise “Alınan önlemlere mutlaka uyalım. Süreçte yaşanacak bir anlık gevşeme veya kararlardaki gecikme o ana kadar yapılan tüm fedakarlıkları bir anda silip atar” dedi.

Virüsün Çin'de ortaya çıkıp dünya gündemine geldiği günden itibaren parti olarak çalıştıklarını vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

“Salgınla mücadele sürecinde bilimin ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz. Gecikmelere ve yetersizliklere dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Yeni tedbirler öneriyoruz, önermeye devam edeceğiz. Biz ilk günden itibaren, şu önemli gerçeğin altını çizip duruyoruz. Mücadele kesin, katı ve yaygın tedbirlere ihtiyaç var. Salgına kesin darbe vurmak için en kesin ve en katı yöntem, yurttaşlarımızın sokağa çıkışını bir süreliğine ertelenmesiydi. Bu sadace bizim değil, Bilim Kurulu üyelerinin de görüşüydü. Ancak salgınla mücadele bu en etkili tedbir bazı siyasi kaygılarla geciktirildi. Nihayet hafta sonunda 31 şehrimizde 48 saat süren sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ancak doğru bir karar yanlış biçimde, zamanda uygulanınca hayati bir yanlışa neden oldu. Tüm sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleri, günlerdir evden çıkmayan yurttaşlarımızın olağanüstü fedakarlıkları bir kalemde silindi.”



