CHP’den “Millet” dergisi
Cumhuriyet Halk Partisi periyodik olarak çıkarılacak dijital dergi yayımlamaya hazırlanıyor. “Millet” adını taşıyacağı öğrenilen dergi ücretsiz olarak erişilecek.
CHP Koronavirüs Salgınını İzleme Komitesi ve CHP Emek Büroları’nın hazırladığı raporlardan derlenen makalelerin yer alacağı dergide, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna açıkladığı “Covid-19 Mücadele Programı” ve siyasi parti liderlerine gönderilen “Covid-19 Mektubu” ile CHP’nin salgına karşı tedbir ve çözüm önerileri detaylandırılıyor.
Dergide Millet İttifakı bileşenlerinden haberlerin de yer alacağı öğrenilirken, aynı zamanda haberlerin interaktif yönlendirmelerle video olarak da izlenebileceği belirtiliyor.
“Millet” dergisi bu hafta itibariyle milletdergisi.chp.org.tr adresinden ücretsiz olarak okunabilecek.
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