CHP'den soru önergesi: 'Ölüm nedeni, Kovid-19 yerine zatürre mi yazılıyor?'

11 Nisan 2020 Cumartesi, 19:17

Demirtaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. İl bazında sayıların açıklanmamasını da eleştiren Demirtaş, “3 Nisan 2020 tarihinde, Sağlık Bakanı il bazında vaka sayılarını ve hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı. Daha sonra 8 Nisan il bazında bir açıklama daha yaptı ancak onda da kimsenin hiçbir şey anlayamayacağı renkli haritalar üzerinden Sağlık Bakanlığı’nın takipte olduğunu söyledi. Ancak bu haritalar bırakın iller hakkında bilgi vermeyi fikir bile vermedi. Bakanlığın şeffaflık dediği bu mu? Zonguldak’ta kaç vaka var?Kaç kişi hayatını kaybetti? Önlemler işe yaradı mı? Yoksa daha sıkı önlemler mi alınması gerekiyor? Bu soruların tamamı cevapsız” dedi.



ÖLÜM NEDENİ KOVİT 19 YERİNE, ZATÜRRE Mİ YAZILIYOR?

Test yapılmayan ve koronavirüsten yaşamını yitiren yurttaşların olduğunu söyleyen Demirtaş, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşların ölüm nedenini zatürre olarak gösterildiği şüphesini dile getirdi. CHP'li vekil TBMM başkanlığın averdiği soru önergesinde, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen coronavirüs, Bakanlığınızca yapılan açıklamaya göre ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. İnsandan insana çok hızlı bir şekilde yayılan coronavirüs ile ilgili olarak Bakanlığınız tarafından 3 Nisan’da iller bazında vaka ve hayatını kaybedenlerin sayıları açıklanmış ancak bu tarihten sonra sadece Türkiye geneline ilişkin açıklama yapılmıştır. Riskli bölgeler olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli illeri sıralanmış fakat bu kentlerdeki vaka sayıları verilmemiştir. 3 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığınızca yapılan iller bazındaki vefat sayılarına ilişkin açıklama sonrasında; basına yansıyan haberlerde, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının doğru aktarılmadığı, ölüm sebeplerini zatürre ya da enfeksiyon olarak yazıldığı iddia edilmiştir. Yapılan haberlerde e-devletten alınan bilgiler kaynak olarak gösterilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE GİRİYOR"

Türk Tabipleri Birliği tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilerin bakanlık tarafından açıklanan verilerle çelişmesine de dikkat çeken Demirtaş, "Türkiye’deki coronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayıları ile doğrulanmış olgu sayıları arasında paralellik bulunmadığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca klinik bulguları hastalığı desteklediği halde, PCR testi pozitif olmayan hastaların yaşamlarını yitirdiklerinde kayıtlara COVID-19 olarak geçmediği, bunun yerine ‘viral pnömoni’, ‘doğal ölüm’ veya ‘bulaşıcı hastalık’ olarak geçtiği ifade edilmiştir. Bu durum, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği uluslararası kodlara uygun değildir. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 pandemisi sırasında ölüm kayıtları için iki farklı uluslararası kod önermektedir. Bu kodlar; U07.1: COVID-19, PCR testi ile virüs tanımlanmış ve kesinleştirilmiş vakalar ve U07.2: COVID-19, klinik bulguları olan ancak virüsün test ile kesinleştirilmediği vakalar şeklinde belirlenmiştir. Yani klinik bulguları ile tanısı konulan ancak PCR testi ile kesinleştirilmemiş kuşkulu olgularda (U07.2) kodunun kullanılması gerektiği belirtmektedir. Ancak Türkiye ‘de Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen kodlar kullanılmamaktadır. Bu da Türkiye’de coronavirüs pandemisinde ne durumda olunduğunun gerçekçi bir şekilde ortaya konulmasına engel olmakta, halk sağlığı açısından önlemlerin yeterli düzeyde alınmama riskini ortaya çıkarmaktadır. Tüm bunlar Bakanlığınız tarafından ölümcül coronavirüs nedeniyle yapılan bilgilendirmelerle ilgili olarak şüphe doğmasına neden olmaktadır.

TÜM KENTLERİN BİLGİLERİ DETAYLI AÇIKLANMALI!

Oysa ölümcül coronavirüs ile etkili mücadele yapılabilmesinin ön koşulu tüm gelişmelerin ve bilgilerin uluslararası standartlara uygun olarak tespit edilmesi ve kamuoyu bilgilendirmelerinin de bu standartlar üzerinden yapılmasıdır. Fakat ülkemizde hala daha hangi ilde ne kadar vaka olduğu, kaç kişinin hayatını kaybettiği dahi açıklanmamaktadır. Son olarak 8 Nisan 2020 tarihinde, iller bazında, vakaların renklerle tanımlandığı haritalar üzerinden Bakanlığınızca açıklama yapılmıştır. Öncelikle; gösterilen haritalar kamuoyuna yeterli bilgiyi verecek nitelikte değildir. Cadde, mahalle, sokak bazında bilgi vereceği söylenen haritalar kamuoyu açısından fikir verecek düzeyde bile değildir. Özellikle riskli olduğu belirtilen illere ilişkin detaylı açıklamaların yapılmaması, doğru bilgilerin günü gününe paylaşılmaması, önlemlerin sonuçları ve devamında alınacak önlemlerde geç kalınmaması açısından önemlidir. Oysa bugün geldiğimiz noktada, vatandaşlarımız yaşadıkları yerdeki enfekte kişi sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını ve hayatını kaybeden kişi sayısını kulaktan dolma bilgilerle edinmektedir." dedi.

ZONGULDAK’TA VAKA PATLAMASI YAŞANACAK!

CHP'li vekil Zonguldak için endişe verici açıklamlar yaptı: "Zonguldak’taki vakaları gösterdiği iddia edilen haritada, Zonguldak merkez ile Kilimli İlçesi bulunmaktadır. Alaplı, Kdz. Ereğli, Devrek, Çaycuma, Gökçebey, Kozlu ilçeleri haritada görülmemektedir. Kaldı ki Zonguldak merkez ve Kilimli İlçelerine ilişkin de haritadan sağlıklı bir veriye ulaşmak mümkün değildir. Oysa Zonguldak, dezavantajlı demografik yapıya sahip olması, kömür madenciliği yapılan, termik santrallerin bulunduğu, kronik akciğer hastalıklarının yoğun şekilde görüldüğü bir yer olması nedeniyle riskin en yüksek boyuta ulaştığı kentlerimizin başında gelmektedir. Bu nedenle doğru ve sağlıklı bilginin hızlı bir şekilde paylaşılması gereken Zonguldak’ta acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekmektedir. Ancak bugün Zonguldak’taki vaka sayısı, yoğum bakımdaki hasta sayısı ve hayatını kaybeden kişi sayısı bilinmemektedir. Vaka ve vefat sayısındaki artış oranları kamuoyundan gizlenmektedir. İlk andan itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gereken Zonguldak’ta, sayıların paylaşılmaması önlemlerin yeterli olup olmadığı konusunda doğru bir değerlendirme yapılmasını engellenmektedir. Bazı basın yayın organlarında da aralarında Zonguldak ve İstanbul’un da bulunduğu 6 ilde acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin Bilim Kurulu’nca tavsiye edildiği haberleri yer almaktadır. Zonguldak İl Pandemi Kurulu’nun da değerlendirmesi ile birlikte Zonguldak özelinde bir strateji oluşturulmazsa ilerleyen günlerde coronavirüs vakalarında Zonguldak’ta patlama yaşanması kaçınılmaz olacaktır."