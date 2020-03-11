CHP’den Türkiye’de koronavirüs tespitiyle ilgili açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasına ilişkin, "Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bilimin ışığında, sağduyu ve tedbirle hareket etmekte daima fayda var. Tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine şimdiden teşekkür ederiz. Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Torun sözlerine şöyle devam etti:
"Bu süreçte, belediyelerimiz okul, toplu taşıma araçları, durakları, ibadethaneler ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu benzer alanlarda dezenfektasyon ve hijyen çalışmalarını hali hazırda başlatmıştır ve hassasiyetle devam ettirecektir."
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