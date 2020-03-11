CHP’den Türkiye’de koronavirüs tespitiyle ilgili açıklama

11 Mart 2020 Çarşamba, 07:48

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bilimin ışığında, sağduyu ve tedbirle hareket etmekte daima fayda var. Tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerine şimdiden teşekkür ederiz. Umuyoruz ki vaka sayıları artmadan virüs kontrol altında tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Torun sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte, belediyelerimiz okul, toplu taşıma araçları, durakları, ibadethaneler ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu benzer alanlarda dezenfektasyon ve hijyen çalışmalarını hali hazırda başlatmıştır ve hassasiyetle devam ettirecektir."



