CHP'den YKS tepkisi: Rezaletin önüne geçilmeli

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:30

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20-21 Haziran’dan, 25-26 Temmuz’a ertelenmişti. Karar sonrası, yaz ortasında yapılacak üniversite sınavının turizmi etkileyeceği iddiaları gündeme gelmiş ve tarihin haziran ayına geri alınacağı öne sürülmüştü. Olası değişikliğe tepki gösteren öğrenciler sınavın yeniden hazirana alınmaması için Twitter’de 1 milyondan fazla paylaşım yaptı.

Sınava girecek binlerce aday, son durumla ilgili açıklama yapmaları için sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Yekta Saraç, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’e mesaj gönderdi. Ancak üç yetkiliden de açıklama gelmedi.

"ÖĞRENCİLERİ KÖTÜ ETKİLİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, YKS'nin açıklanan tarihinde yapılması gerektiğini belirterek, “Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınavın 25-26 Temmuz’a ertelenmesi kararı makuldü. Ancak özellikle son günlerde bu tarihin ekonomik nedenlerle yeniden öne alınacağına yönelik söylentiler öğrencileri çok kötü etkiliyor. Bu sınavda tüm geleceğinin belirleneceğini düşünen gençler arasında her yıl daha da fazla kişi bütün bir yılını kaybetmeyi göze alarak yaşamını sınava göre programlıyor” dedi.

"REZALET ÖNLENMELİDİR"

Gökçen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim ve sınavlardaki plansızlık nedeniyle umutlarını yitirdiğinin altını çizerek, “Sınavın tekrar öne çekileceğine yönelik söylentilere bir an önce son verilerek sınavın 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklanmalı ve milyonlarca kişinin hayatını etkileyebilecek bir rezalet önlenmelidir” dedi.

"ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZ ARTIYOR"

Gökçen sınavlara giren öğrenci sayısının yıllar itibariyle artmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunlara dikkat çekti:

“2009’da üniversite sınavına başvuran öğrenci sayısı 1 milyon 450 bin 582 iken 2019’da bu sayı 2 milyon 528 bin 31’e çıktı. Üniversiteye yerleşen sayısında ise artış bu oranın yakınından bile geçmiyor. 2009’da yerleşen öğrenci sayısı 786 bin 677 iken 2019’da bu sayı ancak 904 bin 176’ya çıktı. 15-34 yaş grubunda yalnızca yükseköğretim mezunu olan işsiz sayısı 840 bin iken sınav, tam bir psikolojik savaş haline geliyor.”

Gökçen sınav tarihlerini belirleyen yöneticilere de “Eğitim ve sınav sistemini oluşturan ve değiştirenler plan ve disiplinden yoksun” diye tepki gösterdi.