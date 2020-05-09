CHP'li Abdüllatif Şener: "AKP kalelerinde bile elimiz kırılsaydı oy vermeseydik deniliyor"

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:45

CHP Konya Milletvekili Şener, Tarafsız Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. AKP'de siyaset yaptığı dönemde siyasi üslup olarak da Recep Tayyip Erdoğan ile farklı olduğunu dile getiren Şener şu örneği verdi:

“Ben siyasetin Erdoğan ile birlikte başlayan üslubunu hiç beğenmem. Yani beraber hükümette olduğumuz dönemde de Hürriyet Gazetesinin birinci sayfasında şöyle iki tane demeç çıkmıştı. Biri Erdoğan’ın demeci, biri de Başbakan Yardımcısı olarak benim demecim. Gazete bunu yan yana vermişti. Erdoğan öfke bir hitabet sanatıdır diyor. Yanında da Başbakan Yardımcısı Şener öfkeden sanat olmaz, diyor, diye vermişti. Ben hala o günkü görüşümdeyim. Böyle kaba, hoyrat, böyle ayrıştıran bir üslupla kırıp dökerek yani siyaset yapması doğru değil. Hatta Bakanlar Kurulu’nda da bile lafı geçtiğinde ben vura vura, üzerine gide gide, kükreye kükreye oy aldım şimdiye kadar bu noktaya geldim bu siyasetin en geçerli yöntemidir diye söylüyordu."

"HALA AYNI ÜSLUBUNU SÜRDÜRÜYOR"

Erdoğan'ın hala aynı siyasi üslubu sürdürdüğünü dile getiren Şener, Türkiye'nin artık bu siyasi çizgide olmadığının altını çizdi. "Ülkenin en fazla birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz" diyen Şener, "Koronayla ilgili basın açıklaması yapıyor, konuşması vay Kılıçdaroğlu, vay CHP. Yani birilerini suçlayarak kendi kabahatlerini görünmez hale getirmenin bir yöntemidir bu üslup ama yanlış bir yöntemdir. Onun için ekonomi yerlerde sürünüyor" diye konuştu.

"ELİMİZ KIRILAYDI OY VERMESEYDİK"

Şener, seçim bölgesi Konya'da bile AKP'nin oylarının eridiğini belirterek, Erdoğan'ın aleni bir şekilde eleştirildiğini söyledi. Şener, "AK Parti’nin oyunda korkunç bir düşüş olduğunu görüyorum. Gözlemlerim budur. Konya biliyorsunuz yüzde 70 oy aldığı bir yerdir, kimsenin hükümeti eleştirtmediği, muhalefetin eleştirel konuşmasından bile hoşlanmadığı bir ildir. Bugün artık Erdoğan’a oy verenler en sert eleştirileri yapıyorlar alenen meydanlarda kahvehanelerde, çok sert eleştirileri yapıyorlar, ‘elimiz kırılaydı oy vermeseydik’ diyorlar. Bu noktaya gelmişse Türkiye o günden bugüne büyük bir oy kaybı var demektir. Oyları azalıyor” dedi.