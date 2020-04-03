CHP'li Ağbaba'dan TÜİK'e kolonya tepkisi: "Virüsten etkilenmemişe benziyor"

03 Nisan 2020 Cuma, 12:01

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, koronavirüsün Türkiye için sadece sağlık sorunlarını değil, aynı zamanda ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini söylediği açıklamasında; mart ayı enflasyon oranının yüzde 11,86 olduğunu, geçen ay en çok artış gösteren ürünlerin de temel besin maddeleri olduğunu vurguladı.

VİRÜS HEM SAĞLIĞI HEM SOFRAYI ETKİLEDİ

Ağbaba, bu durumun virüs krizinin temel besin maddeleri üzerinde nasıl fahiş oranlar ortaya çıkarttığını kanıtladığını söyledi.

Gıda ve Alkolsüz içecekler grubunda geçenyıldan bugüne yaşanan artışın yüzde 10 civarında olduğunu aktaran Ağbaba, ücretli ve yevmiyel, çalışanların sofrasındaki ürünün sürekli olarak azaldığını belirtti.

Üç temel besin maddesi olan; sivri biberin geçen aya göre yüzde 45, patatesin yüzde 30 ve kuru soğanın yüzde 11 arttığı söyleyen Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı: "Virüsün vatandaşların hem sağlığını hem de sofrasını etkilediğini kanıtlamaktadır"

"TÜİK VİRÜSTEN ETKİLENMEMİŞE BENZİYOR"

Uzunca bir süredir TÜİK’in açıkladığı rakamların kamuoyunda ciddi kuşkular oluşturduğunu belirten Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Mart ayı içerisinde virüs krizinin sebebi ile döviz kurlarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bu bakımdan içinden geçtiğimiz şu hassas günlerde TÜİK hiçbir kuşkuya mahal vermeyecek şekilde çalışma yürütmelidir. Fakat TÜİK’in bazı hesaplamaları yine insanlarımızda şüphe ve kuşku yaratacağına benziyor. TÜİK’in kolonya hesabı ile çarşı pazardaki kolonya fiyatı birbirini tutmuyor. Şubat ayında 24 lira olan Kolonya Fiyatı Mart ayında ise 25 TL’ye yükselmiş durumda.

Yani salgın krizi nedeni ile oluşan kolonya kuyrukları, iki katı artan fiyatlar ve kolonyanın neredeyse karaborsaya düşmesini TÜİK görmemiş durumda"

Gıda fiyatlarında yaşanacak artışın, vatandaşın sağlığını en az virüs salgını kadar etkileyeceğini ifade eden Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gıda ürünlerinde KDV ürünleri bu süreç içerisinde gerektiğinde düşürülmeli, devlet enflasyon karşısında yurttaşlarını korumalıdır. Yani salgın krizinin enflasyon canavarına dönüşmesine ve bu canavarın milyonların sofrasında ki ekmeği yutmasına devlet izin vermemelidir.

Aksi takdirde şu an sahip olduğumuz sağlık sorununa ilave olarak birde açlık ve geçim sıkıntısı sorunu katlanarak devam edecektir"