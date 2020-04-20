CHP'li Alban: Kredi desteğinin adı var kendi yok

20 Nisan 2020 Pazartesi, 11:16

Hükümetin açıkladığı ekonomik destek paketlerinden yararlanmak için gittikleri devlet bankalarından ret cevabı alan şirketlerin, çeklerinin günü gelmesine rağmen ödemelerini yapamadığını belirten CHP’li Alban, “Damat Bakan Albayrak, iki güne bir ekonomik destek paketi açıklıyor. Fakat bu desteği gören yok. Birçok firma vadesi gelen çeklerini zamanında ödeyemediği için, önce işlerinin sonra da sicillerinin bozulacağından kaygılı” dedi.

"DESTEKLER YANDAŞA MI GİTTİ?"

İş yerleri kapatılanlar başta olmak üzere, korona virüsü salgını nedeniyle genel olarak bozulan ekonomik sistemden çok sayıda firmanın etkilendiğini belirten Alban, bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olan ekonomik düzenin krize girdiğini öne sürdü.

Hazine ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol kapsamında, bankalar aracılığıyla ‘işe devam, işletme gideri ve çek ödeme’ paketleri kapsamında kredi kullandırılacağı açıklaması yapıldığını ifade eden Alban, şirketlere ‘işe devam destek paketi’ kapsamında 40 milyar TL, ‘İşletme gideri’ paketi kapsamında 16 milyar lira, ‘çek ödeme’ paketi kapsamında da 8 milyar lira kefalet limiti tahsis edildiğinin duyurulduğunu hatırlattı.

“Bu açıklamalara rağmen, orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere çoğu firmanın taleplerinin karşılanmaması, ‘bu destekler yandaş şirketlere mi kullandırılıyor?’ sorusunu akla getirmektedir” diyen Alban, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde konuyu gündeme getirdi.

"LİMİT YOK KREDİ VEREMİYORUZ"

Yurdun hemen hemen bütününde, şirket ve firma sahipleri tarafından bu türlü şikayet aldıklarını belirten Alban, bankaların firmalara “Kredi Garanti Fonu’ndan kendi şubelerine gönderilen miktarın yetersiz olduğunu, bunun için de firma tercihi yapmak zorunda kaldıkları” yanıtının verildiğini öne süren Alban, “örnek olarak seçim bölgem olan Muğla’da, korona virüsünün neden olduğu bu ekonomik kriz olmadan önce, 10 milyon ve üzeri cirosu olan firmaya yaklaşık olarak 5 milyon KGF kredisi kullandırılabiliyordu. Şu an Muğla’da bir devlet bankası şubesine toplam 5 milyon KGF kullandırma limiti gönderildiği söyleniyor. Banka şubelerine gönderilen bu limit, şirketlerin ne çek ödemelerine ne kira ödemelerine ne de personel maaşlarının ödenmesine işe yarar” dedi.

CHP’li Alban, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine destekli kefalet işlemleri kapsamında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye 8 milyar TL kefalet limiti tahsis etmiştir. “KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere 31.12.2020 tarihine kadar kullandırım sağlanacaktır” açıklamasıyla duyurulan bu uygulamadan kaç firma yararlanmıştır?

- Bu tarihe kadar kaç firmaya, kaç TL’lik kredi kullandırılmıştır?

- Yine bu tarihe kadar hangi banka, ne kadarlık KGF kredisini şirketlere vermiştir?

- Özellikle Ocak ve Şubat aylarında 30-60-90 ve 120 gün ileri vade ile yazılmış çeklerini ödeyemeyecek ve KGF kredi desteğinden yararlanamayan şirketler için iyileştirici düzenlemeler yapmayı planlıyor musunuz?

- Yazdıkları çeklerin zamanında ödemesini gerçekleştiremeyeceği aşikar olan bu şirketlere sicil affı planlanmakta mıdır?