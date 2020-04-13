CHP'li Alban: Turizm işletmeleri iflasın eşiğinde

13 Nisan 2020 Pazartesi, 13:48





Özellikle Muğla ve Antalya’daki turizm işletmeleri başta olmak üzere, çok sayıdaki firmanın “feryat “ettiğini söyleyen Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a hangi önlemlerin, ne zaman alınacağıyla ilgili soru önergesi verdi.





"TURİZM BAKANI ORTADA YOK"





Uçak seferlerinin iptal olmasından dolayı yabancı turistin gelmesinin mümkün olmadığını, iç turizmde de rezervasyonların yarısından fazlaya yakınının iptal edildiği duyumlarını aldıklarını kaydeden Alban, bu yılın sonunda turizmde zararın 15 milyar doları aşacağını vurguladı.





Tüm bu olumsuz gelişmeler olurken, Kültür ve Turizm Bakanı’nın ortalarda görünmediğini belirten CHP’li Alban, “Firmalar, işletmeler kan ağlıyor, feryat ediyor. Bir el uzanmasını bekliyor. Fakat, sorumlu bakan ortalıklarda yok. Sadece konaklama vergisini ertelemekle turizmci bu bataktan kurtulamaz” dedi.





"MAYIS AYI VE DEVAMI BELİRSİZ"





Önergesinde virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla uygulamaya konulan seyahat yasakları, karantinalar ve bu kapsamdaki diğer tedbirler neredeyse turizm faaliyetlerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Alban, virüs salgının etkisinin kısıtlanması amacıyla şimdiden turizm sezonunun Mayıs ayının sonuna ertelendiğini kaydetti.





“Uzmanlar tarafından, Haziran ayının bile virüsle mücadelede kritik bir ay olduğunu ifade etmeleri göz önüne alındığında, ilerleyen aylarda da belirsizliğin süreceği açıktır. Batı Avrupa ülkelerindeki duruma bakıldığında geçen sezona oranla ülkemiz için en az 20 milyon turist kaybı olacaktır” vurgusu yapan Alban, önergesinde şu sorulara yer verdi.





Korona virüsüne bağlı olarak aralarında konaklama vergisinin de ertelendiği bir dizi ekonomik önlem paketi açıklanmış fakat bunlar turizm işletmelerimizin zararı gideremeyecek seviyede olduğu görülmüştür. Bunların dışında, sadece turizm işletmelerine özel bir ekonomik paket desteği açıklanacak mıdır?





Turizm firmalarının talepleri doğrultusunda, yapılması gereken mali desteklerle ilgili olarak Maliye ve Hazine Bakanlığı’na konuyla ilgili olarak tarafınızdan bir rapor sunulmuş mudur? Bu yönde bir çalışmanız var mıdır?





Turizm sektörünün tüm temsilcileri ve uzmanları, Korona virüsüne bağlı olarak oluşan krizde, turizm sektöründe yaklaşık olarak iki milyona yakın kişinin işsiz kalacaklarını öngörmektedirler. Bu durumun vahameti ortadayken bakanlığınız tarafından hangi önlemler planlanmaktadır?





Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, banka kredilerinin yeniden yapılandırılması ve önümüzdeki 2021 yılının turizm sezonuna kadar ertelenmesiyle ilgili somut bir çalışmanız var mıdır?