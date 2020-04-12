CHP’li Aydoğan’dan AKP’ye: Bunları alın, bunların arpası çok gelmiş

12 Nisan 2020 Pazar, 20:40

İnfaza ilişkin düzenlemeleri içeren içeren yasa teklifinin görüşmeleri sırasında TBMM'de konuşan Aydoğan, ''“Bazen ar duygusu çatlar, hayâ duygusu çatlar, kullanılan ifadeler bunun belgesi olur. Çok makbul 2 gazeteciniz var; Engin Ardıç, Mehmet Barlas. Yazdıklarını siz de görmüşsünüzdür, bu millete "ayılar, alt tabaka, lümpenler" diyor, sokağa çıkanlara diyor, bu milletin parçalarına diyor. "Millet, millet…" diye ayağa kalkanlar, siz de burada susup izliyorsunuz. Mehmet Barlas "Zeka özürlüler…" Ayı kim, zeka özürlü kim; siz takdir edin” dedi.

'BUNLARI ALIN, BUNLARIN ARPASI ÇOK GELMİŞ'

Engin Ardıç ve Mehmet Barlas’ın vatandaşa yönelik hakaretlerine sert tepki gösteren Aydoğan, “Bunları alın, bunların arpası çok gelmiş, yağı fazla veriyorlar. Millete yönelmesinler, alın ya sarayın bahçesine koyun ya partinizin önüne koyun. Sizi istedikleri kadar yağlasınlar. Bu yağcıların nefretinden milleti kurtaralım” dedi.

'ÖZGÜR BASINI HAPSEDECEKSİNİZ'

32. madde ile Basın İlan Kurumu tarafından reklamları kesilen BirGün, Evrensel, Yeni Yaşam gazetelerinin cezaevlerine alınmamasına tepki gösteren Aydoğan, “ Basın İlan Kurumu, aslında bu satmayan, kimsenin okumadığı, kurumlara zorla dayattığınız, Türk Hava Yollarında uçaklara zorla dayattığınız, milletin haber alma özgürlüğünü engelleyip, diğer gazeteleri koymayıp bunların yazdığı gazeteleri koyduğunuz gazeteleri görüştüğümüz bu 32'nci maddeyle fonlayacak ve size muhalif olan Evrensel'di, Birgün'dü, Yeni Yaşam'dı; bu gazeteler cezaevine girmeyecek. İlginç bir şey ama, çıkardığınız yasayla beraber bu muhalif gazetelerin köşe yazarları da cezaevinden çıkmayacak yani özgür basını hapsedeceksiniz, içeriye koyacaksınız; onların yazdığı gazeteleri de asla o cezaevlerine sokmayacaksınız. İşte buradaki anlayış budur” şeklinde konuştu.

'BU YAĞDANLIKLAR SİZİNSE SAHİP ÇIKIN'

Konuşmasına sert sözlerle devam eden Aydoğan, “Bu yağdanlıklar sizinse sahip çıkın, değilse, bunlar her dönemin adamıdır, döneminiz bitmek üzere, yeniden gelenlere yağcılık yapacaklardır; bilin. Rahmetli Özal'dan beri var bu yağdanlıklar. Bunların yazdığı gazeteleri fonladığınızı, milletin anasına küfreden bir iş adamı vardı, o, telefonda söylemişti, hepiniz duydunuz. Bu gazeteleri fonlayacak 32'nci maddeyi getiriyorsunuz. Ve aynı zamanda, Anayasa'nın 26'ncı maddesindeki haberleşme özgürlüğünü engelleyerek gerçek habercilik yapanları size muhalif diye cezaevinden içeri sokmamayı düşünüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

EGEMEN BAĞIŞ VE BURHAN KUZU’YU HATIRLATTI

Yasanın geneli üzerine de yorum yapan Aydoğan Egemen Bağış ve Burhan Kuzu’yu hatırlattı, “Soma'da 301 madencinin ölümüne neden olanları affediyorsunuz, Çorlu'da tren kazasında ölenlerin faillerini affediyorsunuz, Aladağ'daki öğrencilerin katillerini affediyorsunuz, Gezi davasında ölenlerin yargılanan faillerini affediyorsunuz, mafyayı affediyorsunuz, çeteyi affediyorsunuz, Burhan Kuzu'yu -dün söyledim- affediyorsunuz. Size bir tavsiyem var, aslında Büyükelçi olarak atadığınız Egemen Bağış da normalde "Bakara makara" diye bu milletin dinî duygularıyla dalga geçmişti, isterseniz, zaman aşımına uğramadıysa 216/1'den ona da usulen açın bir dava, sonra onu da affedersiniz. Böyle yollarla beraber gidersiniz” dedi.

ONLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALARINI İSTİYORUZ

Gerçeği yazan gazetecilerin, barış yanlılarının, Osman Kavala gibi insan hakları savunucularının, savunmaya özgürlük isteyen avukatların, seçilmişleri ve siyasilerin, kendi sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşmış olanların, AKP’yi eleştirmiş olanların affedilmediğini vurgulayan Aydoğan, “Demokratik eylemlere katılmış öğrencileri affetmiyorsunuz, dün burada söyledim, masum Harp Okulu öğrencilerini de affetmiyorsunuz. Biz, işte tam bu noktada fikrimizi söyledik, milletimize dedik ki: Biz, burada, kader mahkûmlarının çıkışıyla alakalı yanlarında olacağız, onların özgürlüğüne kavuşmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

SİZİN HESABINIZ YANDAŞLARINIZ

Bu yasayla özgürlüğüne kavuşacak olanlarla ilgili bir hesaplarının olmadığını ifade eden CHP’li Aydoğan, “Biz, bu millete şiddete yönelmemiş, silahlı kalkışmaya yönelmemiş, düşüncelerinden dolayı yargılanan, bu duruşundan dolayı yargılanan insanların da bu yasa kapsamına alınmasının savunuculuğunu yapıyoruz burada; dışarıya yanlış servisler yapmayın. Sizin hesabınız yandaşlarınız; bizim hesabımız akla, vicdana, adalete uygun bir infaz yasası çıkarma meselesidir. Bunun örneğini de dün verdik. Eğer sizin vicdanınıza kalsa kendi Genel Başkanınız -burada benim partimin oylarıyla beraber siyasi özgürlük kazandı- bugün gelse onu da affetmezsiniz. Size tavsiyem şudur: Bizim Genel Başkanımızın bize direktifidir -biz brif verir, direktif alırız- adil, vicdanlı ve toplumun hassasiyetlerine uygun bir yasa yapılması yönündedir talimatı. Gelin burada doğru işler yapalım, yanlışlıkla içeride tuttuğumuz insanların da burada önünü açalım. Belki o yanındaki yağdanlık danışmanlar ona yanlış bilgi veriyordur. Bir demokratik merkezî parti refleksi gösterin, yeniden bunları değerlendirelim çünkü akıl birliğine ihtiyaç var. Millet bizden doğru bir yasa bekliyor” dedi.