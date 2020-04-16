CHP’li Aytekin: "Zeytin Cüzzamı koronavirüs gibi yayılıyor"
CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, tarımda yaşanan yeni bir salgına dikkat çekti. Koronavirüs salgını sonrası Avrupa üzerinden gelen ve yayılım hızı artan yeni salgının şu ana kadar zeytin üretimi yapılan ülkelerde 1 milyonu geçkin ağacı öldürdüğünü ifade eden Aytekin “Koronavirüs gibi bir salgın insanlığı esir almışken, doğada da benzeri bir salgını görüyoruz" dedi.
Fotoğraf: Ajans Arşivi
Aytekin, Zeytin Cüzzamı olarak bilinen ve zeytin ağaçlarını öldüren hastalığın Avrupa üzerinden gelerek hızla yayıldığını, önlem alınmazsa dünyanın en büyük tarım krizinin yaşanacağını ifade etti.
Tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Aytekin "Zeytin Cüzzamı olarak bilinen bu hastalık, zeytin ağaçlarını öldürerek başladı. Fakat İspanya ve Portekiz üstünde farklı ağaçlara bulaştı. Şimdi Yunanistan’ı tehdit ediyor, eğer bu virüsü durdurmak için tedbir almazsak, Koronavirüs sonrası dünyanın en büyük tarımsal kriziyle karşılaşacağız" dedi.
CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:
“Dünyamız insanlık tarihi için en büyük krizlerden biri olan kornavirüs salgını ile mücadele ediyorken, bir başka salgına da dikkat çekmemiz ve tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bugün, zeytin üretimi yapılan ülkelerde ortaya çıkan Zeytin Cüzzamı nedeniyle son bir yılda 1 milyonu aşkın ağacın öldüğü görüldü. İlk olarak 2013 yılında görülen hastalık, son yıllarda çok ciddi yayılma göstermekte.
İNSANLIK, YENİ BİR TARIM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA
İtalya’da ortaya çıktıktan sonra hızla İspanya ve Portekiz’e sıçrayan cüzzam, milyonlarca ağacı öldürdü. Ve son birkaç aydır zeytin ağaçlarından diğer ağaç türlerine de sıçradı. Kontrol altına alınamazsa Avrupa’daki zeytin popülasyonunun yüzde 65’ini ortadan kaldıracağı ön görülen bu salgın, tarımsal örgütleri harekete geçirmek zorunda. İnsanlık için tarihi bir dönemde olduğumuz bugünlerde bir yandan da bu krize karşı dünya çapında ortak mücadele alanı kurulması ve koronavirüs ile mücadele gibi küresel bir işbirliği şart. Çünkü insanlık, koronavirüs salgınını yendiğinde yeni bir tarım kriziyle karşı karşıya kalacak.
TARIM BAKANLIĞI KONUNUN CİDDİYETİNİ ANLAMALI
Bu salgın kontrol edilemez ve ağaçlar kurtulamazsa ciddi bir kıtlık riski yaşanacaktır. Avrupa Birliği Zeytin Cüzzamı olarak bilinen Xylella ile mücadelede aşama sağlamıştı. Yalnızca İtalya, Olağanüstü Eylem Planı ilan ederek 300 milyon Avroluk bir kaynak yaratmıştı. Ancak koronavirüs sebebiyle bu kaynak kısıtlandı. İnsanlık koronavirüs krizini yendiğinde, yeni bir krizin eşiğinde duruyor. O yüzden, Tarım Bakanlığı konunun ciddiyetini anlamalı ve şu an Yunanistan’ı tehdit eden yeni dalga salgının Türkiye’ye gelmesini beklemeden derhal tedbirler almalıdır.”
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