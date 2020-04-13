CHP'li Bakan: Ankara’da yaşanıyor ve İzmir’e taşınıyor

13 Nisan 2020 Pazartesi, 10:11

CHP'lki Bakan yaptığı açıklamada, "Her şeye “şahsım olarak” karar verenlerin bunu anlamasını elbette beklemiyoruz. Bu rahatsızlığı kente yaymak isteyenler sokağa çıkma yasağından fırıncılar oda başkanını bilgilendirip belediye başkanlarını bilgilendirmeyen kritik gün ve saatte sokağa çıkma yasağı ilan ederek yurttaşları sokağa döken ve pandemiyi durdurmak için tüm sağlık çalışanları kürekle kar kürerken üzerlerine çığ düşürenler olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Son derece organize ve kentlilerin gönüllü çalışmalarıyla eşlik ettiği İzmir’de belediye eliyle Koronavirüs’ün yayılma riski yoktur. Ancak Türkiye’nin büyük kentlerinde sokağa çıkma yasağıyla milyonlarca yurttaş, bizzat merkezi iktidar eliyle virüsün kucağına itilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Bir genel merkezde biriken öfkeyi İzmir’e getirmenize izin vermeyeceğiz" diyeb Bakan şu ifadeleri kullandı: Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Cibuti’nin bir belediyesi midir? Belediye başkanı Tunç Soyer, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir kenti mi yönetmektedir? Daha bir yıl önce İzmir’in değerlerini omuzlarına yükleyip yola çıkan Soyer’i hangi hakla suçluyorsunuz? Türkiye’miz ve İzmir’imiz ne zaman bir kriz içerisine düşerse bu ülkenin ve bu kentin güzel insanları seçtikleri yerel yönetimlerin yanında olacaklar. Katılımcılığı, dayanışmayı, demokrasiyi içinize sindireceksiniz.







