CHP’li Bakan: Dünya İzmirliler Günü başka bir günü kutlamaya engel mi?

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:49

CHP’li Bakan, “AKP - MHP bloğunun 3 Mayıs tarihli Türkçülük Günü’nü ve 9 Eylül’ü de gündeme getirdi. Bakan, 3/5 Dünya İzmirliler günü ne Dünya Türkçülük Gününü anmaya engeldir, ne 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Gününe alternatiftir. 3/5 Dünya İzmirliler Günü, İzmir’e 2. Kurtuluş Günü ya da alternatif bir gün önermek değildir. İzmir’i 9 Eylül’ün dışında bir gün daha öne çıkartmak 9 Eylül’ün anlamını ve önemini azaltmayacağı gibi görkemli kutlamalara da engel değildir. Kimse şüphe etmesin; kuruluş ve kurtuluşun önemini, kuruluş günü de 9 Eylül olan CHP’lilerden daha iyi kimse anlayamaz.” dedi.

'İZMİR'DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR'

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir, bu zor günlerde dayanışmanın en iyi örneğini veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı Tunç Soyer’in öncülüğünde İzmir imeceyi yeniden canlandırıyor. Hepimiz elimizi taşın altına koyuyor çorbada bizim de tuzumuz olsun diyoruz. Kutuplaşmanın yerine kardeşliği koyuyoruz. Bencilliğin yerine ise paylaşımcılığı, özveriyi, fedakarlığı koyuyoruz. Öfkenin yerine sevgiyi, hırsın yerine ise aklı koyarak ilerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz. Saray ve yancılarının buradan siyaset üretemeyeceklerini bilmesi gerekir"